Gavin Newsom, gubernator Kalifornii, twierdzi, że wraz z żoną stał się obiektem śledztwa zleconego przez prezydenta Donalda Trumpa. Według polityka Partii Demokratycznej działania te mają charakter polityczny i są odpowiedzią na jego krytykę wobec byłego prezydenta.

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"Dziś ja i moja żona trafiliśmy na listę celów Donalda Trumpa. Polecił swojemu ministerstwu sprawiedliwości wszczęcie wobec nas dochodzenia. Nie znaleźli żadnego przestępstwa - po prostu próbują je znaleźć" - napisał Newsom na platformie X.

Gubernator Kalifornii ocenił, że Trump "atakuje go" w związku z tym, że rozważa start w wyborach prezydenckich.

"Nie znosi tego, że konsekwentnie wytykam mu jego działania. Jest po prostu najbardziej skorumpowanym prezydentem w historii Stanów Zjednoczonych" - oświadczył jeden z najpopularniejszych polityków Partii Demokratycznej.

Na dołączonym nagraniu Newsom przekazał, że agenci federalni przesłuchiwali jego przyjaciół i współpracowników.