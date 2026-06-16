Gavin Newsom, gubernator Kalifornii, twierdzi, że wraz z żoną stał się obiektem śledztwa zleconego przez prezydenta Donalda Trumpa. Według polityka Partii Demokratycznej działania te mają charakter polityczny i są odpowiedzią na jego krytykę wobec byłego prezydenta.

  • Najnowsze informacje z Polski i świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl.

"Dziś ja i moja żona trafiliśmy na listę celów Donalda Trumpa. Polecił swojemu ministerstwu sprawiedliwości wszczęcie wobec nas dochodzenia. Nie znaleźli żadnego przestępstwa - po prostu próbują je znaleźć" - napisał Newsom na platformie X.

Gubernator Kalifornii ocenił, że Trump "atakuje go" w związku z tym, że rozważa start w wyborach prezydenckich.

"Nie znosi tego, że konsekwentnie wytykam mu jego działania. Jest po prostu najbardziej skorumpowanym prezydentem w historii Stanów Zjednoczonych" - oświadczył jeden z najpopularniejszych polityków Partii Demokratycznej.

Na dołączonym nagraniu Newsom przekazał, że agenci federalni przesłuchiwali jego przyjaciół i współpracowników.

"Nie mam nic do ukrycia"

Osoba zaznajomiona z tą sprawą przekazała dziennikowi "New York Times", że jednocześnie prowadzonych jest wiele federalnych postępowań dotyczących gubernatora, w tym jedno obejmujące finanse jego żony.

Źródło utrzymuje, że śledztwa zostały wszczęte przez federalne organy ścigania w Kalifornii na podstawie informacji przekazanych przez świadków i nie były zainicjowane przez urzędników w Waszyngtonie.

Według biura gubernatora w ciągu ostatniego tygodnia federalni agenci kontaktowali się z kilkoma osobami powiązanymi z rodziną Newsomów.

"Nie mamy nic do ukrycia. Panie prezydencie, proszę bardzo - niech pan przyjdzie po mnie. Nigdzie się nie wybieram. Cały kraj patrzy" - zakończył wpis krytyk Trumpa.

Zobacz również: