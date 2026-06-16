Policjanci z Wrocławia zatrzymali 58-letniego instruktora nauki jazdy, który zignorował sądowy zakaz kierowania pojazdami. Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia.

Samochód nauki jazdy zatrzymany przez wrocławską policję / Policja

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Samochód nauki jazdy został zatrzymany na ulicy Dawida we Wrocławiu. Za kierownicą siedział kursant, a fotel pasażera zajmował instruktor. Okazało się, że 58-latek ma aktywny sądowy zakaz kierowania pojazdami.

Policjanci odkryli także, że samochód nie miał aktualnych badań technicznych.

Zatrzymany samochód nauki jazdy / Policja

58-latek odpowie za zignorowanie sądowego zakazu i wykroczenia związane ze stanem technicznym pojazdu. Grozi mu do 5 lat więzienia.