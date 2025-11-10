Sąd w Paryżu zgodził się na zwolnienie z więzienia byłego prezydenta Francji Nicolasa Sarkozy'ego. Od 21 października odbywał on wyrok 5 lat pozbawienia wolności.

Nicolas Sarkozy i jego żona Carla Bruni / JULIEN DE ROSA / AFP / East News

"Walczę o to, aby prawda zwyciężyła"

Były prezydent Francji ma wyjść na wolność jeszcze dzisiaj. Ma zakaz opuszczania Francji. Sąd zabronił mu również kontaktowania się z ministrem sprawiedliwości Geraldem Darmaninem, który wcześniej odwiedził go w więzieniu.

Sarkozy, który uczestniczył w rozprawie ws. zwolnienia z więzienia przez łącze wideo, po raz kolejny przekonywał, że nie dopuścił się czynów, za które został skazany. Chodzi o finansowanie jego kampanii wyborczej przez Libię.

Nigdy nie miałem pomysłu ani szalonego zamiaru, by prosić o pieniądze Kadafiego - powiedział były prezydent. Przyznał też, że nie wyobrażał sobie, że w wieku 70 lat trafi do więzienia. Powiedział, że to "bardzo trudne" doświadczenie.

To pozostawia ślady na każdym uwięzionym - ocenił prezydent Francji w latach 2007-2012.

Kocham swój kraj. Walczę o to, aby prawda zwyciężyła. Wypełnię wszystkie nałożone na mnie obowiązki, tak jak zawsze to robiłem - zapewniał Sarkozy w czasie dzisiejszej rozprawy. Jego adwokat Christophe Ingrain przekonywał, że pobyt za kratami jest zagrożeniem dla byłego szefa państwa, któremu trzeba było zapewnić ochronę w paryskim więzieniu Sante.

Bezprecedensowa sytuacja

Nicolas Sarkozy jest pierwszym byłym prezydentem Francji, który trafił do więzienia w związku z wyrokiem sądowym.

Proces przed sądem wyższej instancji w sprawie apelacji od wyroku skazującego byłego prezydenta nie rozpocznie się wcześniej niż w styczniu 2026 roku.