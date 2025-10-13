Nowe informacje w sprawie Nicolasa Sarkozy'ego. Skazany były prezydent Francji rozpocznie odbywać karę 21 października w paryskim więzieniu La Sante - przekazała w poniedziałek agencja AFP, powołując się na źródła.

Były prezydent Francji Nicolas Sarkozy / Jumeau Alexis/ABACA / East News

Sąd skazał Nicolasa Sarkozy'ego na pięć lat pozbawienia wolności za przestępczą zmowę, choć został oczyszczony z zarzutów korupcji i ukrywania sprzeniewierzenia środków publicznych.

Sarkozy pełnił urząd prezydenta w latach 2007-2012.

Były prezydent zapowiedział apelację, ale mimo to wyrok z 29 września ma być wykonany - sąd zdecydował, że kara zostanie rozpoczęta niezależnie od ewentualnych odwołań.

W poniedziałek Nicolas Sarkozy stawił się w sądzie, gdzie podano mu termin i szczegóły odbywania wyroku pięciu lat pozbawienia wolności.

Mimo że Sarkozy zapowiedział, że złoży apelację, to wyrok z 29 września oznacza, że były prezydent (pełnił urząd w latach 2007-12) zacznie odbywać karę już 21 października.

Niemniej prokuratura także zapowiedziała odwołanie, co oznacza, że sąd apelacyjny ma pełną swobodę, jeśli chodzi o wymiar kary.

Sarkozy został oczyszczony z zarzutów o korupcję i ukrywanie sprzeniewierzenia pieniędzy publicznych. Jednak uznano go za winnego "przestępczej zmowy", która jest we Francji poważnym przestępstwem - grozi za nie kara do 10 lat więzienia.

Orzekając karę, sąd nie nakazał jej wykonania natychmiast, ale powiadomił, że będzie wykonana bez względu na to, czy nastąpi apelacja, czy też nie. W praktyce oznaczało to, że były prezydent nie został przewieziony do więzienia bezpośrednio z sali sądowej. Sąd uznał, że Sarkozy nie zbiegnie z kraju.

Już po rozpoczęciu odbywania kary Sarkozy, jak każdy inny skazany, może ubiegać się o zmianę sposobu jej wykonywania. W zależności od decyzji sądu może to skutkować dalszą karą w areszcie domowym, noszeniem bransoletki elektronicznej czy też - warunkowym zwolnieniem. Ze względu na wiek - ukończone 70 lat - Sarkozy ma prawo ubiegać się o to już teraz. Zwykle warunkiem jest to, by skazany odbył połowę wyroku.

AFP zwróciła uwagę, że Sarkozy będzie pierwszym byłym prezydentem kraju należącego do Unii Europejskiej, który trafi do więzienia.