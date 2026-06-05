"Edi Rama, ty złodzieju" - między innymi taki transparent pojawił się podczas czwartkowej manifestacji w stolicy Albanii, Tiranie. Na ulice wyszły tysiące osób, które domagały się dymisji szefa tamtejszego rządu Ediego Ramy. Demonstrujący sprzeciwiają się projektowi budowy luksusowego kurortu przez firmę związaną z zięciem prezydenta USA Donalda Trumpa, Jaredem Kushnerem.

Protest w Tiranie / STRINGER/AFP/East News / East News

W Tiranie tysiące osób protestowało przeciwko budowie luksusowego kurortu przez firmę związaną z Jaredem Kushnerem, zięciem Donalda Trumpa.

Manifestanci domagali się dymisji premiera Ediego Ramy i wycofania kontrowersyjnego projektu.

Projekt obejmuje budowę hoteli na wyspie Sazan i w chronionym obszarze Vjosa-Narta, zamieszkanym przez rzadkie gatunki zwierząt.

Chcesz wiedzieć, co dzieje się w kraju i na świecie? Wejdź na rmf24.pl.

"Albania nie jest na sprzedaż"

Czwartek był w Albanii piątym dniem protestów przeciwko budowie nadmorskiego kompleksu turystycznego. Projekt obejmuje budowę hoteli na bezludnej wyspie Sazan oraz w chronionym obszarze przybrzeżnym Vjosa-Narta, mokradłach w południowej gminie Zvernec, na których żyją flamingi, foki i żółwie morskie. Kurort planuje zbudować firma związana z Jaredem Kushnerem, zięciem Donalda Trumpa.

Na ulicach Tirany tysiące osób domagało się wczoraj dymisji premiera Albanii Ediego Ramy i wycofania projektu. Podczas demonstracji wykrzykiwano hasła "Zdrajco, tchórzu, zrezygnuj jak najszybciej", "Edi Rama, ty złodzieju" oraz niesiono transparenty "Ojczyzna nie jest na sprzedaż" i "Albania nie jest na sprzedaż".



Premier Albanii obstaje przy swoim

Premier Rama zaproponował we wtorek spotkanie z protestującymi. Szef rządu podkreślił jednak, że "nie ma absolutnie żadnych szans na wstrzymanie inwestycji, dopóki piastuje swoje stanowisko". Wcześniej poinformował albański parlament, że negocjacje w sprawie projektu trwają, a ostateczna propozycja nie została jeszcze uzgodniona.



W oświadczeniu wydanym w środę Rama stwierdził, że "bardzo ważne jest, aby Albania pozostała gościnna, uczciwa i żeby uniknęła piętna kraju, w którym inwestorzy spotykają się z wrogością".

Starcia na plaży

Jared Kushner i Ivanka Trump / MARCO BERTORELLO/AFP/East News / East News

Demonstracje w Albanii zaczęły się w sobotę w Zvernecu. Dziesiątki ludzi protestowało przed odgrodzonym terenem plaży. Prywatni ochroniarze zaatakowali i zranili kilku protestujących.

Jared Kushner ujawnił plan budowy luksusowego kurortu w 2024 roku. Na początku tego odwiedził region wraz z żoną Ivanką Trump. Firma inwestycyjna powiązana z Kushnerem otrzymała od władz Albanii specjalny status inwestora.

