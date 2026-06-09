​Brytyjski rząd chce współpracować z europejskimi partnerami - zapewniło we wtorek Downing Street w oświadczeniu przesłanym PAP w reakcji na słowa polskiego premiera. Donald Tusk skomentował wcześniej nieobecność Polski na niedzielnym spotkaniu w Londynie z prezydentem Ukrainy, Wołodymyrem Zełenskim.

Premierzy Wielkiej Brytanii i Polski podczas spotkania w Londynie (zdj. ilustracyjne) / ANDY RAIN / POOL / PAP

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Cel Londynu się nie zmienia. To solidarność z Ukrainą

Rzecznik brytyjskiego premiera podkreślił w opublikowanym oświadczeniu, że "jest wiele dowodów na wielomiesięczną współpracę Zjednoczonego Królestwa z wieloma różnymi państwami w ramach 'koalicji chętnych', a także na to, że Zjednoczone Królestwo jest zdeterminowane, by nadal współpracować z szerszym gronem europejskich partnerów".

"Głównym celem pozostaje solidarność z Ukrainą" - dodał.

Z kolei rzecznik brytyjskiej Ambasady w Warszawie dodał, że "Zjednoczone Królestwo i Polska są zdeterminowane, by wspólnie przeciwdziałać zagrożeniu ze strony Rosji, czego dowodem jest podpisanie w ubiegłym miesiącu traktatu z Northolt". Chodzi o umowę o bezpieczeństwie i obronności podpisaną przez premierów Tuska i Starmera .

Tusk komentuje brak Polski w Londynie na rozmowach z Ukrainą

Donald Tusk odniósł się we wtorek do nieobecności Polski na londyńskim spotkaniu Zełenskiego z liderami państw E3 podkreślając, że "żadne ustalenia, w których Polska nie uczestniczy, nie będą przez nas respektowane", a Warszawa "jest absolutnie niezbędnym ogniwem" w rozmowach o przyszłości Ukrainy i regionu.

W niedzielę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się w Londynie z liderami grupy E3: brytyjskim premierem Keirem Starmerem, kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem i prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Tematem rozmów była koordynacja wsparcia dla Kijowa w wojnie z Rosją.

Dzisiaj rano długo rozmawiałem z kanclerzem (Niemiec, Friedrichem) Merzem, który wyjaśniał mi motywacje i przedstawił w szczegółach (...) przebieg rozmów w Londynie. Powiedziałem, że z punktu widzenia Polski żadne ustalenia, w których Polska nie uczestniczy, nie będą przez nas respektowane, znaczy nie będą nas zobowiązywały, a Polska jest absolutnie niezbędnym ogniwem, żeby o przyszłości Ukrainy i regionu na serio rozmawiać - podkreślił Tusk.

Szef rządu powiedział, że w poniedziałek rozmawiał też z premierką Włoch Giorgią Meloni, która "nie jest zachwycona faktem, że istnieje taki format jak E3". Zapowiedział też, że w najbliższych dniach zostanie zorganizowane spotkanie w formacie "piątki", a więc z udziałem Polski i Włoch.