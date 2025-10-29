Chcemy zapewnić, że gdy tylko zaczniemy otrzymywać dostawy zza granicy, a spodziewamy się dużego wsparcia, będziemy mieli wystarczającą liczbę ludzi i dobrze opracowany plan, by towary nie zalegały w portach. Utworzymy punkty przyjęć przy głównych lotniskach i portach morskich, tak aby ładunki były jak najszybciej rozładowywane. Opóźnienia w tym zakresie mogą sparaliżować akcje pomocy humanitarnej - podkreślił.

Prezydent Donald Trump również zapowiedział, że Stany Zjednoczone bacznie obserwują szkody wyrządzone przez huragan i są gotowe pomóc Jamajce w odbudowie.

Aligatory i rekiny kolejnym niebezpieczeństwem

Najważniejsze to zapewnienie bezpieczeństwa. Na południu kraju zaapelowano o ostrożność, bo fale mogły wypchnąć z bagien aligatory, które mogą teraz w różnych miejscach stanowić zagrożenie dla ludzi. W wielu zalanych rejonach mogą być też rekiny.

Niebezpieczeństwo stanowią także zerwane linie energetyczne. Premier Jamajki Andrew Holmes powiedział, że z dotychczasowych raportów wynika, że doszło do uszkodzeń szpitali, znacznych zniszczeń budynków mieszkalnych oraz obiektów handlowych i użytkowych. Holmes wyjaśnił, że korytarz zniszczeń przebiega przez południowo zachodnią część wyspy. Przywrócenie dostaw prądu i łączności telekomunikacyjnej ma zająć kilka dni.