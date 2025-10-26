Jamajka w strachu przed Melissą

NHC poinformowało, że na początku tygodnia Melissa prawdopodobnie "wykona nagły skręt na północny wschód". Centrum podkreśliło, że huragan może nawiedzić obszar między Kubą i Haiti, podczas gdy Jamajka "przygotowuje się na katastrofę o historycznych rozmiarach".

Według NHC spodziewane jest, że Melissa dotrze do Jamajki we wtorek.

Nie ma miejsca, które uniknie gniewu tej burzy. Melissa może być najsilniejszym odnotowanym huraganem, który kiedykolwiek przeszedł nad Jamajką - powiedział Evan Thompson z Jamajskiej Służby Meteorologicznej, cytowany przez NBC News.

Wszystkie lotniska na wyspie zamknięto w sobotę o godzinie 20:00.

Nie lekceważcie tego. Nie podejmujcie głupich decyzji, jak wyjście w sam środek burzy - ostrzegał minister nauki i transportu Jamajki, Daryl Vaz.

"Szukajcie schronienia natychmiast" - poinstruowano mieszkańców wyspy.

"Jesteście zaniepokojeni. I słusznie!"

Meteorolodzy ostrzegają przed "katastrofalnymi powodziami błyskawicznymi i osuwiskami", opadami deszczu od 50 do 75 cm na 1 m kwadratowy oraz falą sztormową o wysokości do 3,3 metra wzdłuż południowego wybrzeża. Jamie Rhome, zastępca dyrektora NHC, nazwał sytuację "bardzo niepokojącą" i wezwał mieszkańców Jamajki oraz podróżnych do zachowania szczególnej ostrożności.

Premier Jamajki Andrew Holness, cytowany przez BBC, zwrócił się do swoich rodaków: Wiem, że wielu Jamajczyków jest zaniepokojonych, bardzo zaniepokojonych, i słusznie: powinniście się martwić. Ale najlepszym sposobem radzenia sobie z lękiem, nerwowością i obawami jest bycie przygotowanym.