Siła huraganu Melissa, który nadciąga nad Karaiby, narasta. Szczególnie zagrożona jest Jamajka, dla której może to być najpotężniejszy odnotowany cyklon w historii. "Nie ma miejsca, które uniknie gniewu tej burzy" - powiedział Evan Thompson z Jamajskiej Służby Meteorologicznej. Fale sztormowe sięgną ponad 3 metrów. Amerykanie zdecydowali się na częściową ewakuację swojej bazy w Guantanamo.

  • Melissa może stać się najsilniejszym huraganem w historii Jamajki.
  • Władze apelują do mieszkańców o natychmiastowe schronienie i przygotowanie się na ekstremalne warunki, zabezpieczanie domów oraz zaopatrzenie w niezbędne zapasy.
  • Huragan zagraża również Haiti, Dominikanie i Kubie, gdzie już odnotowano ofiary.
Amerykańskie Krajowe Centrum ds. Huraganów (NHC) uznało w sobotę Melissę za huragan trzeciej kategorii z wiatrem o stałej prędkości do 208 km/h. Oceniono, że jego siła narasta i wkrótce może stać się najpotężniejszym w historii Jamajki. 

W niedzielę BBC podało, że prognozy wskazują, że huragan stanie się rzadką burzą kategorii piątej, gdy zbliży się do Jamajki. Huragan kategorii piątej jest najsilniejszym typem huraganu, z prędkością wiatru wynoszącą co najmniej 250 km/h.

Jamajka w strachu przed Melissą

NHC poinformowało, że na początku tygodnia Melissa prawdopodobnie "wykona nagły skręt na północny wschód". Centrum podkreśliło, że huragan może nawiedzić obszar między Kubą i Haiti, podczas gdy Jamajka "przygotowuje się na katastrofę o historycznych rozmiarach".

Według NHC spodziewane jest, że Melissa dotrze do Jamajki we wtorek.

Nie ma miejsca, które uniknie gniewu tej burzy. Melissa może być najsilniejszym odnotowanym huraganem, który kiedykolwiek przeszedł nad Jamajką - powiedział Evan Thompson z Jamajskiej Służby Meteorologicznej, cytowany przez NBC News.

Wszystkie lotniska na wyspie zamknięto w sobotę o godzinie 20:00.

Nie lekceważcie tego. Nie podejmujcie głupich decyzji, jak wyjście w sam środek burzy - ostrzegał minister nauki i transportu Jamajki, Daryl Vaz.

"Szukajcie schronienia natychmiast" - poinstruowano mieszkańców wyspy.

"Jesteście zaniepokojeni. I słusznie!"

Meteorolodzy ostrzegają przed "katastrofalnymi powodziami błyskawicznymi i osuwiskami", opadami deszczu od 50 do 75 cm na 1 m kwadratowy oraz falą sztormową o wysokości do 3,3 metra wzdłuż południowego wybrzeża. Jamie Rhome, zastępca dyrektora NHC, nazwał sytuację "bardzo niepokojącą" i wezwał mieszkańców Jamajki oraz podróżnych do zachowania szczególnej ostrożności.

Premier Jamajki Andrew Holness, cytowany przez BBC, zwrócił się do swoich rodaków: Wiem, że wielu Jamajczyków jest zaniepokojonych, bardzo zaniepokojonych, i słusznie: powinniście się martwić. Ale najlepszym sposobem radzenia sobie z lękiem, nerwowością i obawami jest bycie przygotowanym.

Mieszkańcom nakazano zabezpieczyć swoje domy workami z piaskiem i drewnianymi deskami, a także zaopatrzyć się w niezbędne artykuły.

Kuba, Haiti, Dominikana zagrożone

Melissa zagraża też sąsiednim krajom. Z powodu ulew i narastającego wiatru pierwsze ofiary już tam odnotowano. Na Haiti dwie osoby zginęły w czwartek w osuwisku w pobliżu Port-au-Prince, a starszego mężczyznę zabiło spadające drzewo w Marigot. W sąsiedniej Dominikanie ponad pół miliona osób straciło dostęp do wody pitnej. Zgłoszono także ofiary powodzi i spadających drzew.

W prowincji Guantanamo na Kubie władze ewakuowały 145 tys. osób. Także amerykańska baza morska w Zatoce Guantanamo rozpoczęła w sobotę wieczorem ewakuację personelu, który nie jest niezbędny.

Przewiduje się, że Melissa przejdzie nad Kubą w środę. Zanim jednak tam dotrze, prawdopodobnie osłabnie do burzy trzeciej kategorii.

ABC News podała, że "wydaje się, że bezpośrednie zagrożenie w USA jest ograniczone". Mimo to media ostrzegają, że ścieżka Melissy wciąż jest niepewna i choć na dziś amerykańskie wybrzeże wydaje się pozostawać poza bezpośrednim zasięgiem huraganu, to mogą wystąpić pośrednie skutki (np. silne fale i prądy przybrzeżne).