Obywatel Łotwy podejrzany o gromadzenie informacji o obiektach wojskowych na terytorium kraju i przekazywanie ich wywiadowi Rosji został zatrzymany - podała łotewska Służba Bezpieczeństwa Narodowego (VDD), cytowana w środę przez agencję prasową LETA.

Na Łotwie zatrzymano mężczyznę pod zarzutem zbierania informacji dla Rosji.

Pod koniec sierpnia dostarczył rosyjskim służbom informacje dotyczące nie tylko budowy nowych obiektów wojskowych, ale też szkolenia żołnierzy oraz rozmieszczenia jednostek z innych państw NATO w bazach na Łotwie - poinformowała agencja LETA.

Według służby kontrwywiadu te informacje mogłyby zostać wykorzystane przeciwko interesom bezpieczeństwa Łotwy i pozostałych krajów bałtyckich.

W związku ze śledztwem przeprowadzono przeszukania w Rydze i zabezpieczono nośniki danych oraz dokumenty, a podejrzany został tymczasowo aresztowany.

Za szpiegostwo łotewski kodeks karny przewiduje karę od roku do 10 lat więzienia.

Na Łotwie, zamieszkanej przez 1,86 mln osób, rosyjska mniejszość stanowi ponad jedną czwartą społeczeństwa, a językiem rosyjskim posługuje się na co dzień więcej niż jedna trzecia populacji.