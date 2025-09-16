Władimir Putin we wtorek zjawił się na manewrach Zapad-2025. W państwowej telewizji rosyjskiej powiedział, że w ćwiczeniach brało udział około 100 tys. żołnierzy i wykorzystano w nich około 10 tys. sztuk sprzętu wojskowego. Alaksandr Łukaszenka ogłosił, że podczas manewrów ćwiczono użycie rosyjskiej taktycznej broni jądrowej.
Zdaniem Władimira Putina, który we wtorek osobiście obserwował manewry na poligonie Mulino w obwodzie niżnonowogrodzkim, miały one być testem "bezwarunkowej ochrony suwerenności i integralności terytorialnej 'państwa związkowego', czyli Rosji i Białorusi".
Z kolei przywódca Białorusi Alaksandr Łukaszenka oświadczył, że podczas manewrów ćwiczono użycie rosyjskiej taktycznej broni jądrowej. Według białoruskich mediów państwowych, w ćwiczeniach wykorzystano również rosyjski hipersoniczny pocisk rakietowy Oriesznik, którego Rosja użyła po raz pierwszy w ubiegłym roku w wojnie z Ukrainą.
Ćwiczymy tam wszystko - mówił Łukaszenka, cytowany przez państwową agencję BiełTA. Oni (Zachód) też to wiedzą, nie ukrywamy tego. Od strzelania z konwencjonalnej broni po głowice jądrowe. Powtórzę, musimy być w stanie to wszystko umieć. W przeciwnym razie, po co mieliby przebywać na terytorium Białorusi? - argumentował.
Ale absolutnie nie planujemy nikomu tym grozić - podkreślił.
Ministerstwo obrony w Moskwie poinformowało, że rosyjskie bombowce strategiczne Tu-160, zdolne do przenoszenia broni jądrowej, ćwiczyły wystrzeliwanie pocisków manewrujących nad Morzem Barentsa. Bombowce przelatywały nad neutralnymi wodami przez około cztery godziny, eskortowane przez myśliwce MiG-31.
Powiadomiono też, że piechota morska, należąca do rosyjskiej Floty Północnej, ćwiczyła w obwodzie murmańskim odpieranie ataku desantowego sił wroga. Na nagraniu wideo widać, jak wojska, wspierane przez śmigłowce szturmowe i myśliwce, używają transporterów opancerzonych, dronów, granatników przeciwpancernych i broni automatycznej, powstrzymując wyimaginowanego przeciwnika.
W obwodzie królewieckim ćwiczono użycie radioteleskopu Torn-MDM, przeznaczonego do wykrywania położenia sił wroga.
W manewrach, które odbyły się na 41 poligonach, wzięły udział - obok Rosji i Białorusi - także inne kraje, reprezentujące organizacje takie jak ODKB (Organizacja Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym), Wspólnota Niepodległych Państw i Szanghajska Organizacja Współpracy.
Były także kontyngenty z Indii, Iranu oraz z krajów afrykańskich - Burkina Faso, Nigru i Mali.
Ćwiczenia Zapad są organizowane od lat 70. XX wieku. Początkowo uczestniczyły w nich państwa Układu Warszawskiego. Po rozpadzie ZSRR, w obecnej formule zorganizowano je po raz pierwszy w 1999 r. Od tamtej pory odbywają się co cztery lata.