Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych pochwaliły się udanym testem Quicksink - nowej, taniej bomby przeciwokrętowej, która w 20 sekund zatopiła statek-cel na Atlantyku, niedaleko północnych granic Rosji. Według planistów sił amerykańskich bomba ta ma być odpowiedzią na zapotrzebowanie na tanią i masową broń, zwalczającą np. równie tanie i masowo produkowane drony, powszechnie stosowane w obecnych konfliktach.

Quicksink to zrzucana z samolotu bomba, która eksplodując wywołuje potężną falę. Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Według Instytutu Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych (USNI) Quicksink to zrzucana z samolotu bomba, która nie trafia bezpośrednio w cel, ale tuż obok, a eksplodując wywołuje potężną falę, która unosi atakowany okręt ponad powierzchnię wody. Opadający okręt rozpada się na dwie części.

Tak przynajmniej zachował się ten zaprezentowany podczas testu, przeprowadzonego przed kilkoma dniami. Zatonął w 20 sekund, potwierdzając prawdziwość nazwy nadanej bombie.

W trakcie próby, przeprowadzonej na Morzu Norweskim, bombę zrzucił amerykański bombowiec stealth B-2 Spirit, eskortowany przez cztery myśliwce F-35 należące do Norwegii oraz norweski morski samolot patrolowy Boeing P-8 Poseidon. Był to pierwszy tego typu test, do którego Amerykanie dopuścili siły państwa sojuszniczego.

W 2024 r. bombowce B-2 użyły tych bomb do zatopienia dwóch wycofanych z eksploatacji okrętów desantowych: USS Dubuque i USS Tarawa.

Bomba zrzucona na Dalekiej Północy miała masę 227 kg i nie różni się od tych konwencjonalnych, poza przykręconym do jej korpusu systemem naprowadzania przeciwokrętowego (USAF). Quicksink występuje też w wariancie 900 kg, ale oba rodzaje są dużo tańsze od ciężkich torped, działających w podobny sposób. Dodatkowo bombowiec B-2, który może przenosić tylko około 16 ciężkich bomb konwencjonalnych, jest w stanie załadować aż 80 małych wersji Quicksink.

