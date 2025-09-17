Biały Dom - jak się dowiedział się korespondent RMF FM Paweł Żuchowski - przekazał poprzez polską ambasadę w Waszyngtonie list od prezydenta Donalda Trumpa dla prezydenta Karola Nawrockiego. List został już przesłany pocztą dyplomatyczną do Polski.

Zdj. ilustracyjne; Karol Nawrocki z wizytą w Białym Domu 3 września 2025 / SAUL LOEB/AFP/East News / East News

List od Trumpa dla Nawrockiego

Biały Dom przekazał poprzez polską ambasadę w Waszyngtonie list od prezydenta Donalda Trumpa dla prezydenta Karola Nawrockiego. Został już przesłany pocztą dyplomatyczną do Polski - informuje korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. Nie wiadomo na razie, czego dokładnie może dotyczyć.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała natomiast we wtorek wieczorem, że rozmawiała telefonicznie z prezydentem USA Donaldem Trumpem o zwiększaniu presji na Rosję.

Dziś Trump wraz z małżonką Melanią rozpoczynają wizytę państwową w Wielkiej Brytanii.