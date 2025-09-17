Biały Dom - jak się dowiedział się korespondent RMF FM Paweł Żuchowski - przekazał poprzez polską ambasadę w Waszyngtonie list od prezydenta Donalda Trumpa dla prezydenta Karola Nawrockiego. List został już przesłany pocztą dyplomatyczną do Polski.

List od Trumpa dla Nawrockiego

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała natomiast we wtorek wieczorem, że rozmawiała telefonicznie z prezydentem USA Donaldem Trumpem o zwiększaniu presji na Rosję.

Dziś Trump wraz z małżonką Melanią rozpoczynają wizytę państwową w Wielkiej Brytanii.

Karol Nawrocki wrócił do Polski po odbyciu kilku wizyt

Prezydent we wtorek późnym wieczorem wrócił do kraju z wizyt w Berlinie i Paryżu, w ramach których spotkał się prezydentem Niemiec Frankiem-Walterem Steinmeierem i kanclerzem Friedrichem Merzem oraz z prezydentem Francji Emmanuelem MacronemWsparcie dla bezpieczeństwa tak, reparacje wojenne - nie, to usłyszał podczas pierwszej wizyty w Berlinie Nawrocki. Zdradził, jaki ma pomysł na rozwiązanie sprawy reperacji. Niemcy mogłyby zacząć spłacać je, budując siłę polskiego wojska i jednocześnie wschodnią flankę NATO.

W wywiadzie dla niemieckiego „Bilda” prezydent mówił natomiast m.in. o naruszeniu przez rosyjskie drony polskiej przestrzeni powietrznej, do którego doszło 10 września. Podkreślił, że incydent był sterowany bezpośrednio z Moskwy i stanowił kolejny dowód na agresywne działania Władimira Putina. Ten rodzaj ataku pokazał, do czego zdolny jest Władimir Putin - mówił Nawrocki. Musimy zrobić wszystko, żeby być przygotowani do wojny, ponieważ tylko wtedy będzie pokój - dodał.

