Serca, gwiazdki i kwiaty - to niepozorne emotikony, które stały się kluczowym elementem komunikacji bojowników Hamasu przed atakiem na Izrael 7 października 2023 roku. Izraelski wywiad wojskowy Aman ujawnił, że właśnie za ich pomocą przekazano sygnał do rozpoczęcia jednej z najtragiczniejszych operacji w historii regionu.

Uzbrojeni mężczyźni z Hamasu i Islamskiego Dżihadu w Palestynie / Rex Features/East News / East News

Według informacji ujawnionych przez izraelski wywiad wojskowy, sygnał do rozpoczęcia ataku został przekazany bojownikom Hamasu za pośrednictwem aplikacji WhatsApp.

W nocy z 6 na 7 października 2023 roku członkowie organizacji otrzymali pozornie neutralne wiadomości, w których wplecione były obrazkowe emotikony - głównie serca, gwiazdki i kwiaty.

To właśnie te symbole miały wskazywać na konieczność udania się do punktów zbiórki, pobrania izraelskich kart SIM oraz rozpoczęcia działań zbrojnych.

Wiadomości nie wzbudzały podejrzeń, a dzięki szyfrowaniu WhatsAppa nie były monitorowane na bieżąco przez służby. Znaczenie emotikonów zostało rozszyfrowane dopiero po ataku, gdy izraelski wywiad przeanalizował tysiące telefonów przejętych od członków Hamasu.

Informacje dotyczące sposobu komunikacji Hamasu zostały dopuszczone do publikacji przez izraelską cenzurę wojskową dopiero ponad dwa lata po wydarzeniach z 7 października. Jak podkreślają służby, Hamas wykorzystywał emotikony do planowania ataków już w 2022 i 2023 roku, jednak wcześniejsze próby nie zostały zrealizowane.

Tragiczne skutki ataku i odpowiedź Izraela

7 października 2023 roku Hamas, Palestyński Islamski Dżihad oraz inne ugrupowania przeprowadziły zmasowany atak na Izrael. Zginęło wówczas około 1200 osób, głównie izraelskich cywilów, a 251 zostało uprowadzonych do Strefy Gazy jako zakładnicy. Spośród nich 168 przeżyło i zostało albo wymienionych na palestyńskich więźniów, albo odbitych przez izraelską armię.

W odpowiedzi Izrael rozpoczął szeroko zakrojoną ofensywę wojskową w Strefie Gazy. Według dostępnych danych, w wyniku działań zbrojnych zginęło ponad 80 tysięcy Palestyńczyków, a 171 tysięcy zostało rannych.