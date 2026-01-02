Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej wystosował list otwarty do związków zawodowych, apelując o szybkie wypracowanie kompromisu i zgodę na plan restrukturyzacji. Podkreśla, że sytuacja finansowa spółki jest wyjątkowo trudna, a brak pilnych decyzji może doprowadzić do nieodwracalnych skutków dla pracowników i całego regionu. Według zarządu tylko porozumienie umożliwi uruchomienie rządowego wsparcia i przeprowadzenie działań, które pozwolą JSW przetrwać.

Zarząd JSW apeluje do związków zawodowych o kompromis i zgodę na restrukturyzację, podkreślając, że bez porozumienia i rządowego wsparcia spółce grożą nieodwracalne skutki.

Związki zawodowe odrzucają propozycje ograniczenia kosztów pracy, zarzucając zarządowi przerzucanie ciężaru kryzysu na pracowników i domagając się wyjaśnień dotyczących wydatkowania środków finansowych.

JSW odnotowuje wysokie straty finansowe i potrzebuje około 3 mld zł na utrzymanie płynności w 2026 roku, a warunkiem uzyskania pomocy jest przeprowadzenie restrukturyzacji i osiągnięcie porozumienia ze stroną społeczną.

Bezpośrednim powodem apelu było fiasko wtorkowych rozmów dotyczących czasowego ograniczenia kosztów pracy.

Związki zawodowe stanowczo sprzeciwiły się tym propozycjom, uznając je za próbę przerzucenia ciężaru ratowania spółki na pracowników. Ich zdaniem plan zakłada, że większość kosztów kryzysu poniosą górnicy, co określają jako niesprawiedliwe. Związkowcy domagają się wyjaśnień dotyczących wykorzystania wielomiliardowych środków, którymi JSW dysponowała jeszcze na początku 2024 roku.

Przewodniczący Solidarności w JSW Sławomir Kozłowski wskazał niedawno, że w lutym 2024 r. JSW miała 9 mld zł, w tym 5,7 mld zł w funduszu stabilizacyjnym, ponad 2 mld zł w gotówce i 1,6 mld zł w formie kredytu. Zapytał, gdzie i na co te pieniądze zostały wydane i dodał, że nikt nie chce na ten temat rozmawiać.

Zarząd argumentuje, że spółka działa w warunkach głębokiej dekoniunktury w hutnictwie i bez zmian oraz zewnętrznego wsparcia nie jest w stanie samodzielnie udźwignąć narastających strat. Wskazuje, że rządowa pomoc oraz finansowanie z rynku są uzależnione od porozumienia ze stroną społeczną. Celem restrukturyzacji ma być przywrócenie rentowności i długoterminowego bezpieczeństwa finansowego JSW, przy jednoczesnej ochronie miejsc pracy - wskazuje zarząd.

Szefowie Spółki zadeklarowali w liście gotowość do kontynuowania rozmów w każdym terminie, który wskażą związkowcy i podkreślili, że "tylko niezwłoczne wypracowanie kompromisu może uchronić JSW przed scenariuszem, którego skutki byłyby nieodwracalne zarówno dla pracowników, jak i całego regionu".

Sytuacja finansowa JSW

25 listopada ub.r. JSW podała, że jej strata netto po trzech kwartałach 2025 r. sięgnęła narastająco 2,9 mld zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły 7 mld zł, a wynik EBITDA minus 1,4 mld zł. W samym trzecim kwartale JSW wypracowała 2,3 mld zł przychodów ze sprzedaży, przy stracie brutto ze sprzedaży w wysokości - 524 mln zł. EBITDA bez zdarzeń jednorazowych wyniosła minus 485 mln zł, a strata netto 794 mln zł.

Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun poinformował w połowie grudnia ub.r., że JSW potrzebuje około 3 miliardów złotych, aby utrzymać płynność finansową w 2026 roku. Trwają negocjacje dot. pozyskania tych środków z funduszy państwowych i z rynku.

Jednocześnie JSW musi przeprowadzić restrukturyzację - wskazał minister.