Wielkimi krokami zbliżają się wybory parlamentarne na Węgrzech, które mogą całkowicie zmienić sytuację polityczną w tym kraju. Szanse na zwycięstwo ma węgierska opozycja, której lider Peter Magyar w wygłoszonym w niedzielę w Budapeszcie przemówieniu obiecał rodakom, że po kwietniowych wyborach parlamentarnych przywróci wolność, ożywi krajową gospodarkę i położy kres korupcji.

Lider węgierskiej zwrócił się do Węgrów przed wyborami

Lider węgierskiej opozycji Peter Magyar zapowiedział w Budapeszcie walkę z korupcją, przywrócenie wolności i ożywienie gospodarki po kwietniowych wyborach parlamentarnych.

Magyar oskarżył premiera Viktora Orbana i jego otoczenie o wzbogacanie się kosztem społeczeństwa oraz zadeklarował pełną przejrzystość w zarządzaniu funduszami publicznymi.

Opozycja opowiada się za utrzymaniem muru na południowej granicy, zdecydowaną walką z nielegalną migracją, odrzuceniem paktu migracyjnego oraz sprzeciwem wobec przyspieszonej akcesji Ukrainy do UE.

Działo za działo. Lider opozycji odpowiada na wystąpienie Orbana

Wystąpienie Magyara było odpowiedzią na wygłoszone w sobotę przez premiera Viktora Orbana coroczne orędzie do narodu, w którym tradycyjnie podsumowuje on miniony rok. Szef opozycyjnej partii TISZA zapewnił, że po wygranej w wyborach parlamentarnych rozprawi się z korupcją, oskarżając Orbana i jego środowisko o bogacenie się kosztem społeczeństwa węgierskiego.

Czas nazwać korupcję po imieniu: to kradzież - argumentował Magyar. Zobowiązał się do zagwarantowania "całkowitej przejrzystości umów dotyczących funduszy publicznych" i "odzyskania wszystkiego, czego Węgry były pozbawiane przez szesnaście lat" rządów Orbana. Zamiast wzbić się w powietrze i rozwijać się, węgierska gospodarka i produktywność stanęły w miejscu, a rząd Orbana nie jest nawet w stanie pozyskać należnych nam funduszy unijnych - powiedział Magyar.

Postulaty opozycji

Opozycjonista podkreślił, że jego ugrupowanie opowiada się za "utrzymaniem muru na południowej granicy kraju, podejmowaniem zdecydowanych działań przeciwko nielegalnej migracji, odrzuceniem paktu migracyjnego oraz jest przeciwne przyspieszonej akcesji Ukrainy do UE". O tym samym mówiłem wczoraj w Monachium - zaznaczył polityk.

Lider partii TISZA wziął udział w Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa (MSC), gdzie spotkał się m.in. z premierem RP Donaldem Tuskiem, kanclerzami Niemiec i Austrii, Friedrichem Merzem i Christianem Stockerem, premierem Chorwacji Andrejem Plenkoviciem czy prezydentem Finlandii Alexandrem Stubbem.

Magyar odniósł się również do niedawnych gróźb opublikowania nagrania jego i jego byłej partnerki w sytuacji intymnej. Skoro mogą wkraczać w moje życie prywatne, to mogą to robić w życiu każdego innego - oświadczył, zaznaczając, że proponuje "kraj, w którym każdy może żyć w spokoju".

Będzie debata Orban-Magyar?

Lider węgierskiej opozycji wezwał też premiera do publicznej debaty przed wyborami. Według badań opinii publicznej większość Węgrów popiera pomysł organizacji debaty przedwyborczej Magyara i Orbana. Obecny szef rządu po raz ostatni zmierzył się ze swoim konkurentem przed wyborami w 2006 roku, które jego Fidesz następnie przegrał. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, w poniedziałek Magyar uda się w kampanijną podróż po kraju, która potrwa do dnia głosowania. Wybory na Węgrzech odbędą się 12 kwietnia.