​Wtorkowe zajęcia w części szkół we Włocławku (woj. kujawsko-pomorskie) zostały odwołane. To następstwo awarii sieci ciepłowniczej, przez którą występują problemy w dostarczaniu ciepła do wielu placówek oświatowych.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Awaria we Włocławku

W poniedziałek władze Włocławka poinformowały o awarii sieci ciepłowniczej. W jej wyniku w mieście występują problemy w dostarczaniu ciepła. "Od momentu wystąpienia awarii nieustannie trwają prace naprawcze" - przekazała administracja Włocławka.

Awaria dotknęła m.in. żłobki, przedszkola i szkoły na terenie osiedla Południe, Śródmieście i Kazimierza Wielkiego - poinformowały władze Włocławka na Facebooku. W tych częściach miasta zajęcia zaplanowane na wtorek zostały odwołane.

Z kolei na osiedlach Michelin, Zawiśle oraz Zazamcze zajęcia odbywają się według planu.

Pełna lista placówek, w których odwołano zajęcia: