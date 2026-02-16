​Wtorkowe zajęcia w części szkół we Włocławku (woj. kujawsko-pomorskie) zostały odwołane. To następstwo awarii sieci ciepłowniczej, przez którą występują problemy w dostarczaniu ciepła do wielu placówek oświatowych.

Awaria we Włocławku

W poniedziałek władze Włocławka poinformowały o awarii sieci ciepłowniczej. W jej wyniku w mieście występują problemy w dostarczaniu ciepła. "Od momentu wystąpienia awarii nieustannie trwają prace naprawcze" - przekazała administracja Włocławka.

Awaria dotknęła m.in. żłobki, przedszkola i szkoły na terenie osiedla Południe, Śródmieście i Kazimierza Wielkiego - poinformowały władze Włocławka na Facebooku. W tych częściach miasta zajęcia zaplanowane na wtorek zostały odwołane.

Z kolei na osiedlach Michelin, Zawiśle oraz Zazamcze zajęcia odbywają się według planu.

Pełna lista placówek, w których odwołano zajęcia:

  • Żłobki przy ulicach Żytniej, Kaliskiej i Gniazdowskiego.
  • Szkoły podstawowe: SP 2, SP3, SP 7, SP 10, SP 12, SP 14, SP 23
  • Zespół Szkół nr 3
  • Zespół Szkół nr 11
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
  • Zespół Szkół Katolickich
  • Przedszkola: PP 4, 6, 8, 9, 12, 17, 29, 30, 32, 35 i 36
  • Szkoły ponadpodstawowe: ZST, ZSChem, ZSE, ZSB, ZSS, LZK, LMK, IV LO.

