Najnowsze dane pokazują, że rosyjskie wojska systematycznie powiększają obszary pod swoją kontrolą w Ukrainie. Prywatny projekt analityczny DeepState, który od początku konfliktu monitoruje sytuację na linii frontu, opublikował szczegółowy raport dotyczący zmian terytorialnych w latach 2023-2025. Wyniki są niepokojące – Rosjanie okupują obecnie niemal 20 proc. terytorium Ukrainy.

Ukraina traci kolejne tereny (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Według najnowszych obliczeń DeepState, w samym 2025 roku rosyjskie wojska zdołały okupować niewiele ponad 4,3 tysiąca kilometrów kwadratowych terytorium Ukrainy. "To w przybliżeniu 0,72 proc. ukraińskiego terytorium. Ogółem od 1 styczna 2023 do 1 stycznia 2025 roku okupowane terytoria zwiększyły się o 7463 km kw. lub o 1,23 proc., licząc od całego terytorium (Ukrainy)" - napisali autorzy projektu.

Analiza DeepState wskazuje, że obecnie Rosjanie zajmują łącznie 116 165 kilometrów kwadratowych ukraińskiej ziemi. To aż 19,24 proc. całego terytorium kraju.

Szczególnie dramatyczna sytuacja panuje w kilku regionach wschodniej i południowej Ukrainy. W obwodzie chersońskim rosyjskie wojska kontrolują aż 72 procent powierzchni, w zaporoskim - 74,8 proc., w donieckim - 78,1 proc., a w ługańskim - aż 99,6 proc. W innych regionach, takich jak obwód dniepropietrowski czy sumski, skala okupacji jest mniejsza, odpowiednio 0,6 i 1 proc.

Status Krymu pozostaje niezmienny - od początku konfliktu znajduje się w 100 proc. pod okupacją rosyjską.