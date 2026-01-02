W piątek weszła w życie nowelizacja ustawy zaostrzająca kary m.in. za wypalanie traw i rozniecanie ognia w lasach, na łąkach i torfowiskach. Górna granica grzywny za sprowadzenie zagrożenia pożarowego wzrośnie z 5 tys. do 30 tys. zł.

Weszła w życie nowelizacja ustawy zaostrzająca kary m.in. za wypalanie traw i rozniecanie ognia w lasach, na łąkach i torfowiskach

Od 2 stycznia 2026 roku obowiązują nowe, surowsze przepisy dotyczące kar za wypalanie traw i rozniecanie ognia w lasach, na łąkach i torfowiskach.

Górna granica grzywny za sprowadzenie zagrożenia pożarowego wzrosła z 5 tys. zł do 30 tys. zł.

Mandat za wypalanie traw może teraz wynieść nawet 5 tys. zł (wcześniej maksymalnie 500 zł).

Od piątku, 2 stycznia 2026 roku, obowiązują nowe, znacznie surowsze przepisy dotyczące kar m.in. za wypalanie traw oraz rozniecanie ognia w lasach, na łąkach i torfowiskach. Nowelizacja ustawy, przygotowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości i podpisana przez prezydenta Karola Nawrockiego 15 grudnia ubiegłego roku, ma na celu skuteczniejsze przeciwdziałanie zagrożeniom pożarowym.

Mandat za wypalanie traw to teraz nawet 5 tys. zł

Najważniejsza zmiana to podniesienie górnej granicy grzywny za sprowadzenie zagrożenia pożarowego - z dotychczasowych 5 tysięcy złotych aż do 30 tysięcy złotych. Znacząco wzrosły także mandaty za wykroczenia związane z wypalaniem traw - teraz mogą wynieść nawet 5 tysięcy złotych (wcześniej było to maksymalnie 500 zł).

Nowelizacja Kodeksu wykroczeń oraz Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia przewiduje również zniesienie kary nagany. W zamian wprowadzono możliwość orzekania kary ograniczenia wolności w przypadkach szczególnie niebezpiecznych działań, takich jak rozniecanie ognia, które może prowadzić do pożaru, jego rozprzestrzeniania się, a także utrudniać prowadzenie akcji ratowniczych lub ewakuacji.

Za co jeszcze grożą kary?

Nowe przepisy obejmują także osoby, które nie dopełniły obowiązku zapewnienia odpowiednich warunków ochrony przeciwpożarowej na swoim terenie lub w obiekcie. Surowe sankcje grożą również tym, którzy wypalają trawy w odległości mniejszej niż 100 metrów od zabudowań, lasów czy innych terenów zagrożonych pożarem, a także wtedy, gdy takie działania utrudniają ruch drogowy.

Ustawodawca nie zapomniał także o przypadkach nieostrożnego obchodzenia się z ogniem lub braku nadzoru nad miejscem wypalania - w tych sytuacjach również obowiązują nowe, wyższe kary.