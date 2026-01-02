Już 6 stycznia 2026 roku w setkach miast Polski i wielu krajach świata ulicami przejdą barwne Orszaki Trzech Króli. Tegoroczne wydarzenie odbędzie się pod hasłem „Nadzieją się cieszą!”, nawiązującym do tradycji, wiary i wspólnoty.

Orszak Trzech Króli - Warszawa 2025 / Wojciech Olkusnik / East News

6 stycznia ulice Polski zapełniają się Orszakami Trzech Króli - wielką, kolorową i radosną tradycją łączącą pokolenia.

W 2026 roku orszaki odbędą się nie tylko w Polsce, ale także w wielu krajach Europy, m.in. na Ukrainie, w Anglii, Francji czy Włoszech.

Tegoroczne hasło "Nadzieją się cieszą!" nawiązuje do polskiej kolędy i symbolizuje nadzieję mimo przeciwności.

Bądź na bieżąco! Wejdź na stronę główną RMF24.pl

Orszak Trzech Króli - tradycja, która łączy pokolenia

Już od lat 6 stycznia to dzień, w którym ulice setek polskich miejscowości wypełniają się śpiewem kolęd, barwnymi kostiumami i radosną atmosferą. Orszaki Trzech Króli stały się jednym z największych wydarzeń kulturalnych i religijnych w Polsce, przyciągając zarówno dzieci, młodzież, jak i dorosłych. W 2026 roku orszaki odbędą się nie tylko w Polsce, ale również w wielu krajach Europy - m.in. na Ukrainie, w Anglii, Austrii, Francji, Niemczech, Rumunii, Słowenii, na Węgrzech i we Włoszech.

Orszak Trzech Króli 2026 pod hasłem: "Nadzieją się cieszą!"

Tegoroczne hasło orszaków, "Nadzieją się cieszą!", nawiązuje do jednej z najpiękniejszych polskich kolęd "Mędrcy świata, monarchowie", której słowa napisał w XVII wieku Stefan Bortkiewicz. Kolęda, znana z "Śpiewniczka Jana Siedleckiego" wydanego w 1878 roku, przypomina o głębokiej wymowie tego święta - o nadziei, którą przynieśli ze sobą mędrcy ze Wschodu.

Organizatorzy podkreślają, że nadzieja, którą niesie Orszak Trzech Króli, jest postawą wobec przeciwności, prześladowań, a nawet spisków.

Warszawa - serce orszakowych obchodów

Tradycyjnie, jednym z najważniejszych miejsc orszakowych jest Warszawa. Stajenka zostanie ustawiona na placu Zamkowym, a cała inscenizacja rozpocznie się symboliczną wędrówką Maryi brzemiennej i Józefa, którzy - zgodnie z przekazem ewangelicznym - udają się do Betlejem na spis ludności zarządzony przez Cezara Augusta. Uroczysty pochód wyruszy spod pomnika Kopernika na Krakowskim Przedmieściu o godzinie 11:45, a o 12:00 modlitwę "Anioł Pański" poprowadzi arcybiskup Adrian Galbas.

Pod pomnikiem Kopernika powitani zostaną monarchowie reprezentujący Azję, Afrykę i Europę. Uczestnicy orszaku będą świadkami musztry rycerzy, wojowników, barwnych orszakowych okrzyków, a także przygotowań dwórek, rycerzy, dwóch azjatyckich smoków, pluszowych wielbłądów, kolędników i pastuszków.

Barwny pochód - widowisko dla całych rodzin

Orszak Trzech Króli to nie tylko religijna manifestacja, ale i spektakl pełen kolorów, muzyki i dobrej zabawy. Na trasie przemarszu pojawi się gospoda, która nie przyjęła Maryi i Józefa, dwór Heroda, a także diabelskie ordy próbujące przeszkodzić w dotarciu do Betlejem. Na czele pochodu maszerować będzie gwiazdor z gwiazdą, za nim kolędnicy z wesołym turoniem, mali pastuszkowie i aniołki. Uczestnicy będą mogli śpiewać najpiękniejsze polskie kolędy, a całość dopełni atmosfera radości i wspólnoty.

Przed godziną 13:00 orszak dotrze na plac Zamkowy, gdzie nastąpi kulminacyjny moment wydarzenia - pokłon Trzech Króli i złożenie ewangelicznych darów: mirry, kadzidła i złota. Każdy z Króli reprezentuje inny kontynent i zaśpiewa Jezusowi kolędę w swoim języku, po czym złoży pokłon Nowonarodzonemu, uznając Go za Króla i Zbawiciela.

Orszakowi azjatyckiemu towarzyszyć będą tańczące smoki, z orszakiem europejskim maszerować będzie legion rzymski, a orszak afrykański poprowadzi karawana wielbłądów. Za dworzanami i wojownikami pojawi się pojazd królewski z Kacprem XVI, Melchiorem XVI i Baltazarem XVI.

Po oddaniu hołdu Nowonarodzonemu, uczestnicy na placu Zamkowym zatańczą wspólnie poloneza do melodii kolędy "Bóg się rodzi", a następnie rozpoczną wspólne kolędowanie.