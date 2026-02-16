Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie Adam Bielan. Europosła Prawa i Sprawiedliwości zapytamy m.in. o szanse na zablokowanie przez prezydenta Karola Nawrockiego programu SAFE. Czy to dobry ruch ze strony Jarosława Kaczyńskiego, aby sugerować głowie państwa, jak powinien postąpić ws. SAFE? Czy jesteśmy w stanie znaleźć na rynku tańszy kredyt? Gdzie szukać pieniędzy na zbrojenia?

Adam Bielan / Marcin Suchmiel / RMF FM

Po ostatniej kłótni między Sebastianem Kaletą a Ryszardem Terleckim, prezes PiS zagroził, że "każdy, kto zabierze w tej szkodliwej dyskusji głos, niezależnie od zasług i partyjnej pozycji, zostanie zawieszony w prawach członka PiS". Czy Jarosław Kaczyński stracił panowanie nad ugrupowaniem? Czy są politycy, którzy mogą zostać wyrzuceni z Prawa i Sprawiedliwości?

W Porannej rozmowie w RMF FM nawiążemy też do słów lidera partii TISZA, największego węgierskiego ugrupowania opozycyjnego, który został zapytany na konferencji prasowej, co stanie się ze Zbigniewem Ziobrą i Marcinem Romanowskim, jeśli jego partia przejmie władzę. Według Petera Magyara, "jeżeli po utworzeniu rządu (...) nadal będą na Węgrzech, dokonamy ekstradycji już pierwszego dnia".

Czy PiS słusznie stawia na dobre relacje z Donaldem Trumpem? Jak informuje Forbes, poparcie dla amerykańskiego prezydenta oscyluje w granicach 37-44 proc., co stanowi wynik poniżej średniej z jego pierwszej kadencji oraz średnich dla poprzednich przywódców USA. W dodatku republikanie od wyborów w 2024 r. mają niewielką większość w Izbie Reprezentantów, bo tylko pięć mandatów.

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

Jeśli nie chcesz, aby umknęła Ci jakakolwiek Rozmowa w RMF FM, subskrybuj nasz kanał na YouTube .

Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz użytkownicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM. Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom.

Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać na adres fakty@rmf.fm.

Jeśli nie wyświetla Wam się formatka, znajdziecie ją pod tym adresem: >>>TUTAJ<<<.