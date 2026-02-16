W poniedziałek około godziny 18:00 na zakopiańskiej Olczy doszło do brutalnego ataku nożownika. Kobieta wracająca do domu została zaatakowana przez nieznanego mężczyznę i ugodzona nożem w okolice brzucha. Policja prowadzi intensywne poszukiwania sprawcy.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek wieczorem, gdy mieszkanka Olczy wracała do swojego domu. Została zaatakowana przez nieznanego mężczyznę, który zadał jej cios nożem w okolice brzucha. W trakcie szarpaniny kobiecie udało się oswobodzić i uciec do najbliższych zabudowań, gdzie poprosiła o pomoc.

Na miejsce natychmiast wezwano zespół ratownictwa medycznego.

Poszkodowana, będąca przytomna, została przetransportowana do szpitala, gdzie lekarze walczą o jej zdrowie.

Policja natychmiast rozpoczęła poszukiwania napastnika. Na miejsce skierowano patrole, które prowadzą obławę i zabezpieczają ślady. Funkcjonariusze ustalają również okoliczności zdarzenia.

Trwa obława na napastnika. Funkcjonariusze zabezpieczają ślady i ustalają okoliczności zdarzenia - przekazała rzeczniczka małopolskiej policji Anna Zbroja.