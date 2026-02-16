Co za konkurs, co za sukces Polaków! Paweł Wąsek i Kacper Tomasiak zostali srebrnymi medalistami olimpijskimi w konkursie duetów na dużej skoczni w Predazzo! Polacy ulegli tylko świetnie dysponowanym Austriakom, a wyprzedzili np. faworyzowanych Japończyków.

Kacper Tomasiak / JAVIER SORIANO/AFP / East News

Po pierwszej serii Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek zajmowali trzecie miejsce. Prowadzili Jan Hoerl i Stephan Embacher z Austrii przed Anze Laniskiem i Domenem Prevcem ze Słowenii.

W drugiej serii Biało-Czerwoni awansowali na drugie miejsce, wyprzedzając o 9,3 pkt Słoweńców. Na czele plasowali się nadal reprezentanci Austrii.

Trzecia seria została odwołana ze względu na trudne warunki atmosferyczne. To sprawiło, że Polacy zostali wicemistrzami olimpijskimi!

W zawodach uczestniczyło 17 duetów. 12 ekip awansowało do drugiej serii, a w ostatniej zaprezentowało się osiem najlepszych reprezentacji.