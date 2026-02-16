Do tej pory Polska zdobyła trzy medale na zimowych igrzyskach olimpijskich we Włoszech, przy czym dwa krążki - srebrny i brązowy - wywalczył skoczek narciarski Kacper Tomasiak, a "srebro" dołożył panczenista Władimir Siemirunnij. Czy możemy liczyć na więcej? Jak nasz gość ocenia polskich olimpijczyków i komu kibicuje? Na te i inne pytania odpowie Ireneusz Raś, wiceminister sportu i turystyki oraz poseł Klubu Parlamentarnego PSL, który będzie gościem Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24. Zapraszamy!

Ireneusz Raś / Marcin Suchmiel / RMF FM

Od maja ma zmienić się rynek najmu krótkoterminowego. Polska musi dostosować przepisy do regulacji UE. Czy zdążymy z implementacją nowego prawa do 20 maja? Czy dzięki nowym przepisom skończą się głośne imprezy w apartamentach wynajmowanych na krótki termin i szara strefa? Ile państwo zyska na zmianach? Czy w miastach powstaną strefy z zakazem najmu?

Ministerstwo Sportu i Turystyki pracuje także nad projektem opłaty turystycznej. Czy potrzebne są nowe rozwiązania, skoro mamy opłaty miejscowe lub uzdrowiskowe? Równocześnie w Sejmie są już dwa inne projekty w tej sprawie - Polski 2050 i Lewicy. Czy resort nie działa zbyt wolno w tej sprawie?

Zapytamy także o koalicję rządzącą i Polskę 2050. Czy do Klubu Parlamentarnego PSL zgłaszają się już chętni do przejścia z Polski 2050? Co powinien zrobić premier w sprawie teki wicepremiera dla Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz?

