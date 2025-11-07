W stolicy Indonezji, Dżakarcie, doszło do eksplozji w meczecie znajdującym się na terenie kompleksu szkolnego. W wyniku wybuchu co najmniej 54 osoby trafiły do szpitala z obrażeniami. Policja prowadzi śledztwo w sprawie przyczyn zdarzenia.

Do eksplozji doszło około godziny 12:15 czasu miejscowego w dzielnicy Kelapa Gading, w północnej części Dżakarty. W momencie wybuchu w meczecie trwała południowa modlitwa, w której uczestniczyło wiele osób. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe oraz policję.

Szef lokalnej policji przekazał, że poszkodowani doznali obrażeń o różnym stopniu ciężkości - od lekkich do poważnych, w tym poparzeń. Część osób po udzieleniu pomocy medycznej została już wypisana ze szpitala, jednak wielu rannych nadal przebywa pod opieką lekarzy.

Stacje telewizyjne KompasTV i MetroTV pokazały policyjne radiowozy i karetki pogotowia stojące przy kompleksie szkolnym. Z nagrań wynika, że meczet nie został poważnie uszkodzony.