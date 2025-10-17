Trzy osoby zginęły, a 12 zostało rannych na skutek wybuchu w bloku mieszkalnym w stolicy Rumunii, Bukareszcie. Lokalne media podają, że zawaliły się dwa piętra w 8-kondygnacyjnym budynku. Siła eksplozji była tak duża, że w pobliskiej szkole wyleciały szyby z okien.

Skutki wybuchu w bloku w Bukareszcie / foto: ISU Bucuresti-Ilfov/Facebook /

Dwa piętra zawaliły się na skutek wybuchu w bloku mieszkalnym w Bukareszcie. Wstępne doniesienia mówią już o trzech ofiarach śmiertelnych. Jedną z nich jest 24-letnia kobieta w ciąży.

Rannych zostało kilkanaście osób, wśród nich także dzieci.

Na miejscu są dziesiątki strażaków i policjantów, którzy sprawdzają, między innymi z użyciem drona, czy w gruzach nie ma więcej osób poszkodowanych.

Portal Hotnews.ro podaje, że siła eksplozji była tak duża, że w pobliskiej szkole wyleciały szyby z okien.

Teren wokół uszkodzonego bloku został ewakuowany, bo jak podają lokalne media, budynek grozi zawaleniem.

Nie podano, co było przyczyną wybuchu.

