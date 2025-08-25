SpaceX nie podała daty kolejnej próby. Agencja Associated Press zauważa, że w przeszłości podobne problemy rozwiązywano w ciągu kilku dni.

Podczas odwołanego w niedzielę testu booster Super Heavy miał podjąć próbę lądowania w wyznaczonym rejonie Zatoki Meksykańskiej.

Było to już kolejne niepowodzenie rakiety, największej jaką dotychczas zbudowano, z którą agencja NASA wiąże duże nadzieje. Chce ją wykorzystać, poczynając już od 2027 roku, do załogowych lotów na Księżyc w ramach misji Artemis, pierwszej od programu Apollo z lat 70. ub. wieku.

W maju br. Musk zapowiadał, że w tym roku Starship - a nie tylko jego booster - będzie w stanie bezpiecznie wylądować na Ziemi. Jednak już w czerwcu rakieta eksplodowała na stanowisku startowym podczas kolejnej próby. Eksplozja była tak silna, że fragmenty rakiety spadły na terytorium sąsiedniego Meksyku.