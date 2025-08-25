Na pół godziny przed startem odwołany został dziesiąty lot testowy rakiety Starship, który miał się odbyć w nocy z niedzieli na poniedziałek. Zdiagnozowano problemy z systemem naziemnym - poinformowała firma SpaceX należąca do miliardera Elona Muska.

Zobacz również:

Rakieta składająca się z liczącego 70,7 metrow wysokości członu napędowego (boostera) Super Heavy i 52 metrowego górnego członu Starship miała wystartować z bazy Starbase, należącej do SpaceX, w Teksasie o godz. 19.35 czasu lokalnego (23.35 czasu GMT).

Jednak na 30 minut przed startem SpaceX poinformowała na platformie X, że "odwołuje dzisiejszy dziesiąty lot Starshipa, aby umożliwić usunięcie usterki w systemach naziemnych".

SpaceX nie podała daty kolejnej próby. Agencja Associated Press zauważa, że w przeszłości podobne problemy rozwiązywano w ciągu kilku dni.

Podczas odwołanego w niedzielę testu booster Super Heavy miał podjąć próbę lądowania w wyznaczonym rejonie Zatoki Meksykańskiej.

Było to już kolejne niepowodzenie rakiety, największej jaką dotychczas zbudowano, z którą agencja NASA wiąże duże nadzieje. Chce ją wykorzystać, poczynając już od 2027 roku, do załogowych lotów na Księżyc w ramach misji Artemis, pierwszej od programu Apollo z lat 70. ub. wieku.

W maju br. Musk zapowiadał, że w tym roku Starship - a nie tylko jego booster - będzie w stanie bezpiecznie wylądować na Ziemi. Jednak już w czerwcu rakieta eksplodowała na stanowisku startowym podczas kolejnej próby. Eksplozja była tak silna, że fragmenty rakiety spadły na terytorium sąsiedniego Meksyku.