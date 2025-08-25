Na pół godziny przed startem odwołany został dziesiąty lot testowy rakiety Starship, który miał się odbyć w nocy z niedzieli na poniedziałek. Zdiagnozowano problemy z systemem naziemnym - poinformowała firma SpaceX należąca do miliardera Elona Muska.
Rakieta składająca się z liczącego 70,7 metrow wysokości członu napędowego (boostera) Super Heavy i 52 metrowego górnego członu Starship miała wystartować z bazy Starbase, należącej do SpaceX, w Teksasie o godz. 19.35 czasu lokalnego (23.35 czasu GMT).
Jednak na 30 minut przed startem SpaceX poinformowała na platformie X, że "odwołuje dzisiejszy dziesiąty lot Starshipa, aby umożliwić usunięcie usterki w systemach naziemnych".