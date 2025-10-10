W wyniku potężnej eksplozji w fabryce materiałów wybuchowych w McEwen w stanie Tennessee zginęło od kilku do kilkunastu osób. Jak poinformowali przedstawiciele władz, do wybuchu doszło o godz. 7:48 czasu lokalnego. Zniszczeniu uległ jeden z budynków ośrodka zakładzie Accurate Energetic Systems.

Do eksplozji w zakładzie Accurate Energetic Systems w McEwen, położonym około 80 km od Nashville, doszło o godz. 7:48 czasu lokalnego (w Polsce była godz. 14:48). Zniszczeniu uległ jeden z budynków ośrodka.

Szeryf Chris Davis potwierdził reporterom, że w wyniku eksplozji zginęło "kilka" osób, a kilka uznano za zaginione. W tej chwili mamy kilka osób, których los jest nieznany - powiedział Davis, cytowany przez CNN. 

Z kolei burmistrz hrabstwa Hickman, Jim Bates, poinformował stację ABC News, że życie straciło co najmniej 13 osób.

Ratownicy mieli problem z wejściem na teren zakładu ze względu na eksplozje wtórne.

Przyczyna eksplozji nie jest jeszcze znana. Mieszkańcy przebywający w odległości kilkunastu kilometrów od AES zgłaszali, że odczuli wybuch. Mieszkańcy oddalonego o 20 minut jazdy samochodem miasta Lobelville przekazali, że czuli, jak ich domy się trzęsły. Myślałem, że mój dom się zawalił ze mną w środku - powiedział agencji AP Gentry Stover, który mieszka niedaleko fabryki produkującej materiały wybuchowe.

Stacja WTVF z Nashville pokazała zdjęcia gruzów porozrzucanych po miejscu zdarzenia oraz uszkodzonych pojazdów na parkingu.

Na miejsce zdarzenia przybyło wiele służb, które pracują nad oceną sytuacji i opanowaniem pożaru. Obecnie jednak wstrzymują się od niektórych działań z powodu obaw o wtórne eksplozje.

Jak wynika z informacji zamieszczonych na stronie internetowej firmy, Accurate Energetic Systems zajmuje się produkcją materiałów wybuchowych i urządzeń energetycznych na potrzeby przemysłu wojskowego, lotniczego, rozbiórkowego i górniczego.