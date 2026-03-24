Chiny składają oficjalny protest po incydencie w Tokio. Chińskie MSZ poinformowało o "siłowym wtargnięciu" mężczyzny do ambasady w stolicy Japonii.

Chińskie ministerstwo spraw zagranicznych złożyło oficjalny protest do władz Japonii po wtorkowym incydencie w ambasadzie Chin w Tokio.

Według informacji przekazanych przez rzecznika MSZ ChRL, Lin Jiana, mężczyzna podający się za oficera Japońskich Sił Samoobrony przeskoczył mur i siłą dostał się na teren placówki dyplomatycznej.

Jak relacjonuje rzecznik, intruz miał przyznać się do tego, że jego działania były nielegalne, a podczas zdarzenia groził nawet śmiercią chińskiemu personelowi dyplomatycznemu, twierdząc, że działa "w imieniu Boga".

Chińskie władze stanowczo domagają się od Tokio pełnego wyjaśnienia sprawy i przeprowadzenia dogłębnego śledztwa.

Japońskie władze nie skomentowały oficjalnie incydentu.