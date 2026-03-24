Unia Europejska i Australia zakończyły negocjacje w sprawie umowy o wolnym handlu i zawarły partnerstwo w zakresie bezpieczeństwa. Porozumienie ma otworzyć unijnym firmom łatwiejszy dostęp do australijskich surowców krytycznych, niezbędnych dla transformacji energetycznej w Europie.

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen na spotkaniu w Canberze z premierem Australii Anthonym Albanese / LUKAS COCH / PAP/EPA

Unia Europejska i Australia zakończyły negocjacje umowy o wolnym handlu.

UE i Australia mogą być oddalone geograficznie, ale nie możemy być bliżej siebie pod względem postrzegania świata - ogłosiła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen na spotkaniu w Canberze z premierem Australii Anthonym Albanese. Dzięki tym dynamicznym nowym partnerstwom w zakresie bezpieczeństwa i obrony, a także handlu, zbliżamy się do siebie jeszcze bardziej - podkreśliła.

Zniesienie ceł na eksport do Australii

Według KE zawarte wstępnie porozumienie handlowe doprowadzi do zniesienia 99 proc. ceł na eksport UE do Australii, co ma przynieść oszczędności na poziomie blisko 1 mld euro rocznie. Umowa handlowa ma też otworzyć australijski rynek na usługi, zwłaszcza finansowe i telekomunikacyjne z UE.

We wtorek w Canberze von der Leyen i Albanese ogłosili zakończenie trwających od 2018 r. negocjacji handlowych i osiągnięcie wstępnego porozumienia. By doszło do podpisania umowy o wolnym handlu pomiędzy UE a Australią, KE musi przygotować tekst prawny i uzyskać na niego zgodę Parlamentu Europejskiego oraz państw członkowskich.

Wynegocjowane porozumienie handlowe ma przynieść zniesienie ceł na główne produkty rolne sprowadzane z UE do Australii, takie jak sery, przetwory mięsne, wino i wino musujące, niektóre owoce i warzywa, czekolada i wyroby cukiernicze.

Produkty wrażliwe z Australii do Europy

Jednocześnie rynek europejski otworzy się na produkty z Australii. KE ogłosiła jednak, że porozumienie umożliwi sprowadzanie produktów wrażliwych z Australii takich jak wołowina, baranina i kozina, cukier, niektóre produkty mleczne i ryż po zerowej lub niższej stawce celnej w ograniczonych ilościach.

KE zapowiedziała również klauzulę ochronną, która pozwoli chronić europejskie rolnictwo w sytuacji, gdy napływ produktów z Australii doprowadzi do zaburzeń na rynkach w UE.

Taka wzmocniona klauzula ochronna została przyjęta do umowy handlowej z blokiem państw Ameryki Południowej Mercosur. Nie przekonało to jednak rolników w Europie, którzy obawiają się napływu wołowiny czy drobiu z Mercosuru.

Dostęp do surowców krytycznych

Umowa z Australią ma także ułatwić UE dostęp do australijskich surowców krytycznych, których Wspólnota do transformacji energetycznej i cyfrowej. Australia jest producentem m.in. aluminium, litu i manganu.

Z kolei zawarte partnerstwo w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony ma stworzyć ramy instytucjonalne do współpracy na tym polu. Celem jest wspólne rozwiązywanie wyzwań geopolitycznych zarówno w Europie, jak i regionie Indo-Pacyfiku. Obie strony mają nawiązać dialog, w ramach którego możliwa będzie ściślejsza koordynacja i współpraca np. w zakresie zarządzania kryzysowego oraz misji i operacji, w tym wspólnych ćwiczeń i szkoleń.

Do tej pory Unia Europejska zawarła partnerstwa w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony z 10 krajami trzecimi.

Po wizycie von der Leyen w Canberze Australia będzie też mogła rozpocząć negocjacje w sprawie przystąpienia do programu badawczego Horyzont Europa.