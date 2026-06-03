Wracają połączenia LOT-u między Warszawą a Rijadem i Tel Awiwem. Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że polski przewoźnik wznowi bezpośrednie połączenie z naszej stolicy do stolicy Arabii Saudyjskiej 2 lipca. Tydzień wcześniej, 24 czerwca, powróci połączenie z Krakowa do Rijadu, realizowane przez linię Flynas. LOT wznawia też połączenia do Tel Awiwu w Izraelu.

Zdj. poglądowe / Shutterstock

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

Bezpośrednie loty do Rijadu i Tel Awiwu wracają

Pod koniec lutego PLL LOT zawiesiły loty z i do Tel Awiwu, Dubaju, Rijadu i Bejrutu w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie . Rozpoczęta 28 lutego wojna Izraela i USA z Iranem negatywnie wpłynęła na światowy ruch lotniczy. Zatoka Perska jest jednym z ważniejszych globalnych węzłów komunikacyjnych dla przewozów komercyjnych, ale z obawy o bezpieczeństwo linie lotnicze anulowały swoje loty w regionie.

"Wreszcie! Bezpośrednie loty między Arabią Saudyjską a Polską wracają! 24 czerwca 2026 r. - bezpośrednie loty linii Flynas z Rijadu do Krakowa. 2 lipca 2026 r. - bezpośrednie loty Polskich Linii Lotniczych LOT z Warszawy do Rijadu" - poinformował resort spraw zagranicznych.

Rzecznik PLL LOT Krzysztof Moczulski przekazał, że połączenie do stolicy Arabii Saudyjskiej będzie realizowane cztery razy w tygodniu. Dodał, że przewoźnik przywrócił też połączenia do Tel Awiwu - zarówno z Warszawy, jak i z Krakowa. Na trasie Warszawa - Tel Awiw samoloty latają od 1 czerwca. Połączenie z Krakowa będzie realizowane od 5 czerwca.

Polskie Linie Lotnicze LOT są 11. najstarszą linią lotniczą na świecie. Działają od 1929 r. Oferują bezpośrednie rejsy dalekodystansowe do portów w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Indiach, Japonii i Korei Południowej. Obsługują też bezpośrednie rejsy do wielu europejskich stolic. Głównym akcjonariuszem PLL LOT jest Skarb Państwa, który ma 69,3 proc. udziałów, a drugim akcjonariuszem (30,7 proc.) jest Polska Grupa Lotnicza, należąca w 100 proc. do Skarbu Państwa.

Flynas to natomiast saudyjska tania linia lotnicza z siedzibą w Rijadzie. Realizuje połączenia do 69 portów docelowych w 32 krajach.