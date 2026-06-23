Niemiecki operator kolejowy Deutsche Bahn (DB) w całym kraju wstrzymał ruch pociągów - poinformowała agencja dpa. Przyczyną tej decyzji jest awaria systemu łączności radiowej. Składy, które realizują połączenia, są zatrzymywane na najbliższych stacjach.

Zdjęcie ilustracyjne / IMAGO/Martin Wagner/Imago Stock and People / East News

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Agencja dpa przekazała, że niemiecki operator kolejowy Deutsche Bahn (DB) w całym kraju wstrzymał ruch pociągów.

Przyczyną tej decyzji jest awaria systemu łączności radiowej. Składy, które realizują połączenia, są zatrzymywane na najbliższych stacjach. DPA przekazała, że decyzja DB obejmuje zarówno połączenia dalekobieżne, jak i regionalne.

Z opublikowanego komunikatem Deutsche Bahn wynika, że "doszło do awarii cyfrowego systemu łączności kolejowej GSM-R".

Nasi technicy intensywnie pracują nad usunięciem awarii - poinformował rzecznik DB w oświadczeniu przekazanym dpa.