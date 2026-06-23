Były marszałek Sejmu Szymon Hołownia złożył rezygnację z funkcji wiceprzewodniczącego partii Polska 2050 - informuje TVN24. Stacja ustaliła, że polityk w ostatnim czasie założył w mediach społecznoościowych grupę o nazwie "Umiarkowani".

Szymon Hołownia / Albert Zawada / PAP

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Informację stacji o rezygnacji z funkcji wiceszefa Polski 2050 w rozmowie z PAP potwierdził we wtorek wieczorem poseł Łukasz Osmalak. Szymon sam podjął taką decyzję i sam złożył rezygnację. Poinformował nas o tym przed sobotnią Radą Krajową - relacjonował.

Według niego przed rezygnacją Hołowni w zarządzie krajowym partii pozostawały trzy nieobsadzone stanowiska wiceprzewodniczących. Przekazał, że po sobotniej Radzie Krajowej oraz wspomnianej rezygnacji Hołowni skład zarządu uzupełniło czworo nowych wiceprzewodniczących: poseł Piotr Górnikiewicz, posłanka Wioleta Tomczak, prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości Łukasz Bałajewicz oraz wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej Katarzyna Nowakowska.

O zmianach świadczy także fakt, że w zakładce "zarząd krajowy" na stronie internetowej partii nie widnieje nazwisko b. lidera partii, ostatnio wiceszefa ugrupowania.

TVN24 informuje także, że Szymon Hołownia w ostatnim czasie założył w mediach społecznościowych grupę "Umiarkowani".