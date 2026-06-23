Tragiczny wypadek na przejeździe kolejowym w Nekli w powiecie wrzesińskim w Wielkopolsce. "W zderzeniu auta osobowego z drezyną zginęła jedna osoba" - przekazał RMF FM asp. Adam Wojciński, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji we Wrześni. Wstrzymano ruch pociągów na fragmencie trasy łączącej Poznań i Warszawę.

Policja - zdj. ilustracyjne / Shutterstock

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Do tragicznego w skutkach wypadku doszło we wtorek w Nekli w powiecie wrzesińskim w Wielkopolsce.

Jak przekazał RMF FM oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji we Wrześni, asp. Adam Wojciński, na przejeździe kolejowym zderzyły się auto osobowe z drezyną. Zginął 30-latek, kierujący volkswagenem. Pojazd jest bardzo zniszczony. Na miejscu pracują policjanci, strażacy i ratownicy medyczni - powiedział.

Wstrzymano ruch pociągów na fragmencie trasy łączącej Poznań i Warszawę. Przewoźnikom zalecono wprowadzenie zastępczej komunikacji autobusowej.

Z informacji przekazanych przez PKP PLK wynika, że do tragicznego wypadku doszło na przejeździe kolejowym zabezpieczonym rogatkami i sygnalizacją świetlną. Nie ma informacji czy szlabany były opuszczone w chwili zderzenia.

Przyczyny wypadku wyjaśni powołana do tego komisja. Na miejsce wypadku zadysponowano cztery zastępy straży pożarnej i śmigłowiec LPR.

Informacje o wypadku dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.