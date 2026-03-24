"​Jeśli lider opozycji Peter Magyar wygra w wyborach parlamentarnych na Węgrzech, relacje tego kraju ze Słowacją mogą ulec pogorszeniu" - stwierdził we wtorek słowacki premier Robert Fico. Zapowiedział także, że stanie w obronie Viktora Orbana, jeśli ktoś będzie podważał jego ewentualne zwycięstwo.

Premier Słowacji obawia się o relacje z Węgrami, w razie przegranej Viktora Orbana w wyborach parlamentarnych (zdj. poglądowe) / Vaclav Salek / PAP

Po więcej aktualnych newsów z kraju i ze świata zapraszamy na stronę główną RMF24.pl .

Ważą się losy premiera Viktora Orbana. Za trzy tygodnie na Węgrzech odbędą się wybory parlamentarne, które sondażowe szansę ma wygrać obecna opozycja.

Fico boi się przegranej Orbana? "Wkroczylibyśmy na cienki lód"

Premier Słowacji zabrał głos w tej sprawie, wyraźnie podkreślając, co taki scenariusz mógłby oznaczać dla relacji na linii Bratysława - Budapeszt.

Gdyby rząd pod przewodnictwem lidera opozycji zaczął w praktyce realizować to, co obiecuje w kampanii wyborczej, wkroczylibyśmy na cienki lód - powiedział Fico. Zadeklarował, że rząd Słowacji nie będzie w żaden sposób ingerować w przebieg kampanii wyborczej na Węgrzech.

Zdaniem Ficy jeśli wybory wygra Orban, na arenie międzynarodowej pojawią się próby podważenia jego zwycięstwa. Podkreślił jednak, że w demokratycznej przestrzeni sfałszowanie wyborów jest niemożliwe. Przy takim poziomie kontroli mediów oraz takim poziomie reprezentacji partii politycznych i organizacji pozarządowych nie można sobie wyobrazić, aby ktoś manipulował wyborami - powiedział.

Fico: Poprę Orbana

Zadeklarował, że w takiej sytuacji bardzo zdecydowanie poprze Orbana. Nie może się zdarzyć, aby z powodu jakichś geopolitycznych celów lub interesów innych krajów dyskredytowano wybory w krajach, które mają bogate doświadczenia demokratyczne - zaznaczył.

Wybory parlamentarne na Węgrzech odbędą się 12 kwietnia. Opozycyjna partia TISZA Magyara wyprzedza Fidesz Orbana w większości niezależnych sondaży. W lutowym badaniu firmy Median partia ta uzyskała 20-punktową przewagę wśród zdecydowanych wyborców.