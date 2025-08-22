3 września o godz. 11:00 Donald Trump powita Karola Nawrockiego w Białym Domu - dowiedział się nieoficjalnie korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. Wcześniej nie była znana godzina tego spotkania.

Donald Trump / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP / East News

Prezydent Karol Nawrocki przyleci do Waszyngtonu dzień wcześniej. W planie jest spotkanie w Gabinecie Owalnym i rozmowy dwustronne. Prawdopodobne jest też to, że prezydenci zjedzą wspólny lunch. Wszystkie szczegóły są ustalane.

Szef kancelarii prezydenta Nawrockiego Zbigniew Bogucki zapowiadał w Polsat News, że rozmowa z amerykańskim przywódcą ma dotyczyć przede wszystkim szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Przede wszystkim pan prezydent będzie rozmawiał z prezydentem Trumpem o kwestiach bezpieczeństwa, bezpieczeństwa wewnętrznego, militarnego Polski, bezpieczeństwa energetycznego - wyliczał.

Szef kancelarii został również zapytany o to, czy Nawrocki będzie prosił o dodatkowe gwarancje bezpieczeństwa ze strony USA dla Polski.

Prezydent Nawrocki mówił o tym wielokrotnie, ja to mogę tylko powtórzyć za panem prezydentem: gwarancją polskiego bezpieczeństwa z jednej strony jest silna, liczebna, nowoczesna, dobrze uzbrojona polska armia, a z drugiej strony obecność żołnierzy amerykańskich w Polsce i Europie. Ale przede wszystkim z naszej perspektywy, tutaj, na wschodniej flance NATO - podkreślił Bogucki.

Karol Nawrocki / Wojciech Olkusnik / East News

Po Waszyngtonie Nawrocki odwiedzi Watykan

Szef gabinetu Karola Nawrockiego Paweł Szefernaker zdradził w wywiadzie dla Kanału Zero, że po wizycie w Waszyngtonie prezydent poleci do Watykanu. Tam spotka się z papieżem Leonem XIV.