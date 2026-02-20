Szijjarto zarzucił Ukrainie łamanie umowy stowarzyszeniowej ze Wspólnotą i swoich zobowiązań wobec niej. "Nie ulegniemy temu szantażowi" - zapowiada minister.

"Przyjaźń" nie działa

Ropa przestała płynąć rurociągiem "Przyjaźń" pod koniec stycznia, po jednym z rosyjskich ataków. Rurociąg, przebiegający przez terytorium Ukrainy, dostarczał surowiec do silnie uzależnionych od rosyjskiej ropy Węgier i Słowacji.

Uszkodzenie rurociągu "Przyjaźń" / Michał Czernek / PAP

Budapeszt już wcześniej oskarżał Ukrainę o blokowanie tranzytu z powodów politycznych.

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha zamieścił niedawno zdjęcie płonącej infrastruktury przesyłowej. "Wiemy, że strona węgierska szykuje się do ponownego narzekania na problemy z tranzytem rosyjskiej ropy rurociągiem Przyjaźń. Możemy im jedynie doradzić, aby zwrócili się do swoich «przyjaciół» w Moskwie z tymi zdjęciami. To infrastruktura rurociągu Przyjaźń płonie po ostatnim rosyjskim ataku z 27 stycznia, który wstrzymał tranzyt ropy" - napisał dyplomata.