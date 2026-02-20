Węgry chcą blokować 90 mld euro unijnej pożyczki dla Ukrainy do czasu wznowienia tranzytu ropy naftowej przez rurociąg "Przyjaźń". W piątek poinformował o tym minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto.

"Blokujemy 90-miliardową pożyczkę UE dla Ukrainy do czasu wznowienia tranzytu ropy naftowej na Węgry rurociągiem Przyjaźń. Ukraina szantażuje Węgry, wstrzymując tranzyt ropy naftowej we współpracy z Brukselą i węgierską opozycją, aby wywołać zakłócenia w dostawach na Węgrzech i podnieść ceny paliw przed wyborami" - napisał węgierski dyplomata w serwisie X.

Szijjarto zarzucił Ukrainie łamanie umowy stowarzyszeniowej ze Wspólnotą i swoich zobowiązań wobec niej. "Nie ulegniemy temu szantażowi" - zapowiada minister.

"Przyjaźń" nie działa

Ropa przestała płynąć rurociągiem "Przyjaźń" pod koniec stycznia, po jednym z rosyjskich ataków. Rurociąg, przebiegający przez terytorium Ukrainy, dostarczał surowiec do silnie uzależnionych od rosyjskiej ropy Węgier i Słowacji.

Budapeszt już wcześniej oskarżał Ukrainę o blokowanie tranzytu z powodów politycznych.

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha zamieścił niedawno zdjęcie płonącej infrastruktury przesyłowej. "Wiemy, że strona węgierska szykuje się do ponownego narzekania na problemy z tranzytem rosyjskiej ropy rurociągiem Przyjaźń. Możemy im jedynie doradzić, aby zwrócili się do swoich «przyjaciół» w Moskwie z tymi zdjęciami. To infrastruktura rurociągu Przyjaźń płonie po ostatnim rosyjskim ataku z 27 stycznia, który wstrzymał tranzyt ropy" - napisał dyplomata. 

Dodał, że Moskwa przestała być wiarygodnym dostawcą w momencie rozpoczęcia agresji na Ukrainę, a Węgrzy do tej pory tego nie zrozumieli i nie zdywersyfikowali dostaw.

Węgrzy i Słowacy zwrócili się w ubiegłym tygodniu do Chorwatów, by umożliwili im transport rosyjskiej ropy rurociągiem Adria.

90 mld euro - wsparcie dla Ukrainy ustalone przez państwa UE, planowo ma zacząć być wypłacane na początku drugiego kwartału tego roku.

60 mld euro ma zostać przeznaczone na wsparcie wojskowe Kijowa, a pozostałe środki na cele budżetowe i reformy stabilizujące sytuację polityczną i gospodarczą kraju.

