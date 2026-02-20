Węgry chcą blokować 90 mld euro unijnej pożyczki dla Ukrainy do czasu wznowienia tranzytu ropy naftowej przez rurociąg "Przyjaźń". W piątek poinformował o tym minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto.
"Blokujemy 90-miliardową pożyczkę UE dla Ukrainy do czasu wznowienia tranzytu ropy naftowej na Węgry rurociągiem Przyjaźń. Ukraina szantażuje Węgry, wstrzymując tranzyt ropy naftowej we współpracy z Brukselą i węgierską opozycją, aby wywołać zakłócenia w dostawach na Węgrzech i podnieść ceny paliw przed wyborami" - napisał węgierski dyplomata w serwisie X.