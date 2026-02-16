Węgrzy i Słowacy chcą, aby Chorwaci pomogli im w transporcie rosyjskiej ropy. Miałby posłużyć do tego rurociąg Adria. Od stycznia nie działa bowiem rurociąg Przyjaźń, biegnący przez terytorium Ukrainy. Zarówno Węgry, jak i Słowacja, wciąż są mocno uzależnione od rosyjskiego surowca i oskarżają Kijów o blokowanie dostaw z powodów politycznych.

  • Węgry i Słowacja zwróciły się do Chorwacji o umożliwienie transportu rosyjskiej ropy rurociągiem Adria po wstrzymaniu dostaw przez Ukrainę.
  • Oba kraje oskarżają Kijów o blokowanie przesyłu z powodów politycznych.
  • Ukraina broni się, a jej linię argumentacyjną zdają się popierać sama Chorwacja.
  • Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl.

Zobacz również:


Węgierski minister spraw zagranicznych Peter Szijjarto poinformował w niedzielę, że razem ze słowacką minister gospodarki Denisą Sakovą zwrócił się do rządu w Zagrzebiu, by umożliwił Węgrom i Słowakom transport rosyjskiej ropy rurociągiem Adria.

Szijjarto wskazał, że powodem turbulencji jest zablokowanie kluczowej trasy przesyłowej przez Ukrainę (mowa o rurociągu Przyjaźń). Minister oskarżył Ukrainę o blokowanie dostaw ropy z powodów politycznych.

"Zwróćcie się do swoich przyjaciół w Moskwie"

Od 27 stycznia przesył ropy rurociągiem "Przyjaźń" przez Ukrainę został wstrzymany w związku z nasilonymi rosyjskimi atakami na ukraińską infrastrukturę energetyczną - przypomniał Reuters.

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha zamieścił niedawno zdjęcie płonącej infrastruktury przesyłowej. "Wiemy, że strona węgierska szykuje się do ponownego narzekania na problemy z tranzytem rosyjskiej ropy rurociągiem Przyjaźń. Możemy im jedynie doradzić, aby zwrócili się do swoich «przyjaciół» w Moskwie z tymi zdjęciami. To infrastruktura rurociągu Przyjaźń płonie po ostatnim rosyjskim ataku z 27 stycznia, który wstrzymał tranzyt ropy" - napisał dyplomata. Dodał, że Moskwa przestała być wiarygodnym dostawcą w momencie rozpoczęcia agresji na Ukrainę, a Węgrzy do tej pory tego nie zrozumieli i nie zdywersyfikowali dostaw.

Węgrzy i Słowacy korzystają z taryfy ulgowej

Budapeszt i Kijów spierają się o przesył ropy. Rządowi Viktora Orbana wtóruje premier Słowacji Robert Fico, który w niedzielę powtórzył, że Ukraina wykorzystuje "Przyjaźń" jako narzędzie nacisku politycznego. Jego stanowisko poparł Kreml.

Zarówno Węgry, jak i Słowacja, zostały wyłączone z unijnych sankcji, dzięki czemu mogą importować rosyjską ropę drogą morską w przypadku zakłóceń dostaw rurociągami.

Bloomberg pisze, że premier Orban wielokrotnie spierał się z Chorwacją o przepustowość adriatyckiego rurociągu. Łączy on port Omisalj w Chorwacji z rafineriami w Europie Środkowej i Południowej.

Chorwaci odpowiadają

Chorwacki minister gospodarki Ante Susjnar zasugerował, że jego kraj będzie w stanie pozytywnie odpowiedzieć na prośbę Węgrów i Słowaków, "jednocześnie w pełni szanując naszych ukraińskich sojuszników i codzienne cierpienie, którego doświadczają".

Zwrócił się też do Komisji Europejskiej słowami:

"Rurociąg Adria jest gotowy, więc nie ma już technicznych wymówek, by którykolwiek kraj UE pozostał przywiązany do rosyjskiej ropy. Baryłka ropy kupiona od Rosji może wydawać się tańsza dla niektórych krajów, ale pomaga finansować wojnę i ataki na Ukraińców. Czas położyć kres tej wojennej spekulacji".

Według danych ukraińskiej firmy ExPro przesył ropy południową nitką Przyjaźni w 2025 roku spadł do najniższego poziomu od dekady - 9,7 mln ton, z czego Słowacja otrzymała 4,9 mln, a Węgry 4,35 mln ton.

W poniedziałek wieczorem Reuters podał, że węgierska rafineria MOL zwróciła się do krajowego resortu energii z prośbą o uwolnienie strategicznych rezerw ropy naftowej w związku z wstrzymaniem dostaw rurociągiem Przyjaźń. MOL poinformował również, że aby zrekompensować niedobory, rozpoczyna zaopatrywać swoje rafinerie w ropę naftową transportowaną drogą morską. Pierwsze dostawy mają dotrzeć do portu Omisalj w Chorwacji na początku marca.

Zobacz również:

To się Rosji nie spodoba. USA i Węgry zacieśniają współpracę
To się Rosji nie spodoba. USA i Węgry zacieśniają współpracę