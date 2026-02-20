Ekstremalne warunki zimowe sparaliżowały zachodnią część Węgier. W Zalaegerszegu i Reszneku autobusy wypadły z drogi, a w wielu regionach ruch jest utrudniony lub całkowicie wstrzymany. Służby apelują o pozostanie w domach i śledzenie ostrzeżeń meteorologicznych.

W wyniku intensywnych opadów śniegu i silnego wiatru doszło do wielu wypadków na zachodzie Węgier. W miejscowości Resznek autobus wypadł z drogi i wpadł do rowu - na szczęście nikomu nic się nie stało, a pasażerowie zostali ewakuowani przez strażaków. 

Do poważniejszego zdarzenia doszło natomiast w Zalaegerszegu, gdzie autobus międzymiastowy przewrócił się do rowu. W wyniku tego wypadku dwie osoby zostały ciężko ranne, a dziesięć odniosło lżejsze obrażenia. Pojazd został zepchnięty z oblodzonej drogi przez silny wiatr.

Władze określiły sytuację w regionie jako "krytyczną". Według portalu 444 w ciągu dnia doszło do co najmniej 16 wypadków autobusów, z których większość zakończyła się w rowach.

Krytyczna sytuacja w wielu miejscowościach

Sytuacja na drogach w regionach Vas, Zala, Veszprém i Győr-Moson-Sopron faktycznie wydaje się krytyczna. Wiele miejscowości zostało odciętych od świata, a komunikacja autobusowa została wstrzymana lub kursuje z dużymi opóźnieniami. Na trasach zalega śnieg, a silny wiatr tworzy zaspy, które dodatkowo utrudniają przejazd. W Zalaegerszegu, Keszthely, Lenti, Zalaszentgrót, a także w okolicach Sopronu i Kapuváru, służby ratunkowe nieustannie usuwają powalone drzewa i pomagają kierowcom, których pojazdy utknęły w śniegu.

Szczególnie trudna sytuacja panuje w Sopronie, gdzie pokrywa śnieżna sięga już 20-25 cm. Miasto jest niemal całkowicie sparaliżowane, a mieszkańcy muszą odkopywać swoje samochody spod śniegu. Służby ratunkowe pracują bez przerwy, by zapewnić przejezdność głównych dróg i usuwać skutki nawałnicy.

HungaroMet wydał drugi stopień (pomarańczowy) ostrzeżenia przed śnieżycami i zawiejami śnieżnymi dla kilku regionów zachodnich Węgier. W ciągu 24 godzin w niektórych miejscach może spaść ponad 20 cm śniegu, a silny wiatr powoduje powstawanie wysokich zasp. Służby apelują, by nie wyruszać w podróż, jeśli nie jest to absolutnie konieczne, a przed wyjazdem sprawdzać aktualne komunikaty pogodowe i drogowe.

Węgierskie koleje państwowe MAV wydały ostrzeżenie, wzywając do rezygnacji z podróży, jeśli nie są one absolutnie konieczne. 