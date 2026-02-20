Ekstremalne warunki zimowe sparaliżowały zachodnią część Węgier. W Zalaegerszegu i Reszneku autobusy wypadły z drogi, a w wielu regionach ruch jest utrudniony lub całkowicie wstrzymany. Służby apelują o pozostanie w domach i śledzenie ostrzeżeń meteorologicznych.

Łabędzie idą przez zamarznięte jezioro Balaton na Węgrzech / Tamas Vasvari / PAP/EPA

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy do RMF24.pl

W wyniku intensywnych opadów śniegu i silnego wiatru doszło do wielu wypadków na zachodzie Węgier. W miejscowości Resznek autobus wypadł z drogi i wpadł do rowu - na szczęście nikomu nic się nie stało, a pasażerowie zostali ewakuowani przez strażaków.

Do poważniejszego zdarzenia doszło natomiast w Zalaegerszegu, gdzie autobus międzymiastowy przewrócił się do rowu. W wyniku tego wypadku dwie osoby zostały ciężko ranne, a dziesięć odniosło lżejsze obrażenia. Pojazd został zepchnięty z oblodzonej drogi przez silny wiatr.

Władze określiły sytuację w regionie jako "krytyczną". Według portalu 444 w ciągu dnia doszło do co najmniej 16 wypadków autobusów, z których większość zakończyła się w rowach.