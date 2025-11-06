W Los Angeles doszło do tragicznego wypadku podczas prac przy przycinaniu drzew. 48-letni mężczyzna zginął po tym, jak będąc zawieszonym około 9 metrów nad ziemią, dotknął linii energetycznych.

Do zdarzenia doszło w środę w dzielnicy Beverlywood w Los Angeles.

Jak poinformował tamtejszy departament straży pożarnej, mężczyzna - pracownik przycinający drzewa - znajdował się ok. 9 metrów nad ziemią i ok. 2-2,5 m poniżej linii wysokiego napięcia, gdy doszło do kontaktu z przewodami.

Natychmiast wezwano służby ratunkowe, jednak przybyli na miejsce ratownicy stwierdzili zgon mężczyzny. Aby umożliwić służbom bezpieczne zdjęcie ciała z drzewa, lokalny dostawca energii LADWP wyłączył zasilanie w okolicy.

Nie podano więcej informacji na temat tożsamości ofiary ani okoliczności, które doprowadziły do wypadku. Służby prowadzą dochodzenie w tej sprawie.