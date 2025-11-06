Makabryczne sceny w niemieckim Hanau: prawie 50 samochodów, elewacje domów i skrzynki na listy pokryte zostały zakazanymi symbolami, w tym, swastyką, namalowaną najprawdopodobniej… ludzką krwią. Policja apeluje o pomoc w namierzeniu sprawców, a mieszkańcy są przerażeni.

Swastyka namalowana krwią na jednym z 50 samochodów w Nanau w Niemczech / Foto: Shutterstock/ Polizeipräsidium Südosthessen /

Makabryczny incydent w Hanau - na samochodach i domach pojawiły się swastyki namalowane czerwoną substancją, przypuszczalnie ludzką krwią.

Policja nie zna źródła krwi i nie odnotowała żadnych zaginionych ani rannych osób w okolicy.

Sprawa jest badana pod kątem uszkodzenia mienia i używania zakazanych symboli, a policja apeluje o wszelkie informacje od świadków.

W środę wieczór około godziny 22:40 do policji w Hanau w Hesji zgłosił się mężczyzna, który na swoim zaparkowanym samochodzie zauważył czerwonawą ciecz. Jak się okazało, na masce jego auta widniała swastyka - symbol zakazany w całych Niemczech.

Policjanci nie spodziewali się jednak, że to dopiero początek makabrycznych odkryć. Przeszukując okoliczne ulice natrafili na dziesiątki kolejnych pojazdów, elewacji domów i skrzynek na listy pokrytych podobnymi znakami. Łącznie zdewastowanych zostało niemal 50 samochodów i wiele innych obiektów.

Swastyki i krew

To, co najbardziej zszokowało śledczych, to substancja, jakiej użyto do namalowania symboli. Wstępne testy przeprowadzone przez specjalistów wykazały, że czerwona ciecz to najprawdopodobniej ludzka krew.

Skąd pochodziła? To pytanie, na które na razie nie ma odpowiedzi. Policja stanowczo podkreśla, że nie ma żadnych informacji o osobach rannych w okolicy, nie zgłoszono też żadnych zaginięć ani aktów przemocy, które mogłyby wyjaśnić źródło tej przerażającej substancji.

Śledczy bez tropu

Motywy sprawcy lub sprawców pozostają niejasne. Policja nie wyklucza żadnej wersji wydarzeń - od prowokacji politycznej po akt szaleństwa. Zwraca uwagę, że część swastyk została namalowana lustrzanym odbiciem, co może świadczyć o braku wiedzy lub celowym działaniu mającym na celu zmylenie śledczych. Niemniej jednak, dla organów ścigania nie ulega wątpliwości, że były to symbole nazistowskie.

Obecnie prowadzone jest śledztwo w sprawie uszkodzenia mienia oraz używania symboli organizacji sprzecznych z konstytucją - przestępstwa, które w Niemczech są surowo karane. Policja apeluje o zgłaszanie się wszystkich, którzy mogą mieć jakiekolwiek informacje na temat tego zdarzenia.