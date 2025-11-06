​Do kolejnego niepokojącego incydentu doszło w niemieckiej przestrzeni powietrznej. Jak informuje agencja dpa, w środę późnym wieczorem na lotnisku w Hanowerze na północy kraju na 45 minut został wstrzymany ruch lotniczy. Powodem takiej decyzji było "zagrożenie dronowe".

Ruch lotniczy na lotnisku w Hanowerze został wstrzymany. Powodem obecność dronów (zdjęcie poglądowe) / Shutterstock

Decyzja o wstrzymaniu ruchu lotniczego zapadła po zaobserwowaniu drona w okolicy przemysłowej w pobliżu lotniska. Obiekt dostrzegł pilot jednego z lądujących samolotów.

W sumie trzy samoloty zostały przekierowane na inne lotniska. Pozostałe maszyny lądowały i startowały z opóźnieniem. Jest to kolejna taka sytuacja w Niemczech w ostatnim czasie.

W niedzielę wieczorem na godzinę zawieszono ruch na lotnisku w Bremie po zaobserwowaniu w pobliżu bezzałogowca, zaś w piątek na dwie godziny wstrzymało połączenia lotnisko w Berlinie. Przed miesiącem podobne zakłócenia wystąpiły na lotnisku w Monachium.

Bundeswehra nie zestrzeliwuje dronów

Taktyka niemieckiego wojska polega na nie strącaniu dronów. Inspektor generalny Bundeswehry Carsten Breuer w udzielonym niedawno wywiadzie redakcji RND opowiedział się za unikaniem zestrzeliwania dronów w niemieckiej przestrzeni powietrznej.

Chodzi o to, by ograniczyć użyteczność dronów przeciwnika. Oczywiście można to osiągnąć, zestrzeliwując je. Wtedy pojawia się jednak problem, bo trafiony dron spada gdzieś na ziemię, podobnie jak amunicja - mówił.

Podkreślił natomiast, że Niemcy stawiają na inne technologie, w tym elektroniczne zakłócanie ich kursu. Do kwestii problemów Berlina z bezzałogowcami odniósł się także minister obrony Niemiec Boris Pistorius. Rosyjskie drony w niemieckiej przestrzeni powietrznej nie powinny zaskakiwać - ocenił.