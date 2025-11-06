Przed czwartkowym spotkaniem piłkarskiej Ligi Konferencji Europy pomiędzy Rayo Vallecano a Lechem Poznań doszło do poważnych incydentów z udziałem kibiców obu drużyn. W wyniku starć co najmniej jedna osoba trafiła do szpitala, a hiszpańska policja zatrzymała jednego z sympatyków miejscowej drużyny. „Strach na ulicach Vallecas” – tak zatytułował swój materiał madrycki dziennik „ABC”.

Nocne zamieszki na ulicach Madrytu (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Więcej aktualnych informacji z kraju i świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl

Według relacji hiszpańskiej prasy, do konfrontacji doszło w nocy, w pobliżu stacji metra Buenos Aires, zaledwie pół kilometra od stadionu Estadio de Vallecas. To właśnie tam kibice Lecha Poznań starli się z ultrasami Rayo Vallecano, znanymi pod nazwą Bukaneros. W wyniku tych wydarzeń jedna osoba została ranna i przewieziona do szpitala.

Policja potwierdziła, że zatrzymano jednego kibica miejscowej drużyny. Służba prasowa madryckiej policji potwierdziła natomiast, że nie zatrzymano żadnych Polaków.

To nie jedyne incydenty z udziałem polskich kibiców. Portal radia Cadena SER poinformował, że dzień wcześniej kamery monitoringu stadionu zarejestrowały próbę wspięcia się na mury obiektu przez dwóch kibiców z Polski. Ich celem miało być pomalowanie jednej ze ścian stadionu, jednak próba ta zakończyła się niepowodzeniem.

Dodatkowe środki bezpieczeństwa

Do Madrytu przybyło blisko 1000 kibiców Lecha Poznań. Klub z Wielkopolski otrzymał oficjalnie 600 biletów dla swoich fanów, a dodatkowo około 100 osób związanych z klubem miało zasiąść na głównej trybunie.

Obecność tak licznej grupy sympatyków "Kolejorza" nie pozostała bez echa w hiszpańskich mediach. "Polskiej drużynie podczas każdego wyjazdu towarzyszy zawsze duża grupa ultrasów, będąca jedną z najbardziej niebezpiecznych takich grup w Europie" - napisał sportowy dziennik "AS".

W związku z napiętą sytuacją, stołeczne władze zdecydowały się na wprowadzenie nadzwyczajnych środków bezpieczeństwa. W okolicach stadionu oraz przy pobliskich stacjach metra rozmieszczono dodatkowe siły policyjne. Sam mecz został zakwalifikowany jako wydarzenie wysokiego ryzyka. W dniu spotkania odwołano także sprzedaż biletów, by ograniczyć liczbę osób mogących wejść na stadion.

Nad bezpieczeństwem podczas meczu czuwać ma aż 400 funkcjonariuszy specjalnych oddziałów policji. Ich zadaniem będzie nie tylko zapewnienie porządku na trybunach, ale także kontrola sytuacji w okolicach stadionu oraz na trasach dojazdowych.

Spotkanie Rayo Vallecano - Lech Poznań rozpocznie się w czwartek o godzinie 21:00.