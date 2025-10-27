"Niestosowne" - tak prezydent USA Donald Trump określił w poniedziałek rosyjskie testy rakiety manewrującej o napędzie atomowym Buriewiestnik, nazywanej "latającym Czarnobylem". Trump, który rozmawiał z dziennikarzami na pokładzie Air Force One w drodze do Japonii, wezwał rosyjskiego dyktatora Władimira Putina do skupienia się na zakończeniu konfliktu w Ukrainie. Wyraził też optymizm w kwestii relacji z Pekinem.

Donald Trump przed wejściem na pokład Air Force One, 27 października 2025 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP/East News / East News

Donald Trump w poniedziałek rozpoczął wizytę w Japonii, we wtorek spotka się z premier Sanae Takaichi, a w środę uda się do Korei Płd., gdzie spotka się m.in. z prezydentem Li Dze Mjungiem.

Prezydent USA skomentował rosyjskie testy Buriewiestnik, czyli rakiety manewrującej o napędzie atomowym, słowem "niestosowne".

Powiedział, że Putin powinien zakończyć wojnę w Ukrainie, a nie testować broń.

Wyraził optymizm co do relacji z Chinami i zapowiedział szybkie podpisanie przełomowej umowy handlowej z Xi Jinpingiem.

Powinien zakończyć wojnę (w Ukrainie - przyp. red.). Wojna, która miała trwać tydzień, wkrótce wejdzie w czwarty rok. To właśnie powinien robić, zamiast testować rakiety – powiedział Donald Trump dziennikarzom na pokładzie Air Force One.

Buriewiestnik, czyli "Latający Czarnobyl", "ptak zwiastujący burzę"

Reakcja Trumpa dotyczyła niedzielnego komunikatu Kremla o pomyślnym teście rakiety Buriewiestnik, co w języku rosyjskim oznacza ptaka zwiastującego burzę. Putin określił ją jako „unikatową broń, której nikt inny na świecie nie posiada”. Według szefa rosyjskiego sztabu generalnego Walerija Gierasimowa, podczas ostatniej próby pocisk spędził w powietrzu około 15 godzin, pokonując dystans 14 tys. km, co - jak podkreślił - „nie jest granicą” jego możliwości.

Co z umową dotyczącą TikToka?

Jednocześnie Trump wyraził duży optymizm w sprawie relacji z Pekinem. Zapowiedział, że Stany Zjednoczone i Chiny są na drodze do zawarcia przełomowej umowy handlowej. Prezydent, który w tym tygodniu ma spotkać się z przywódcą Chin Xi Jinpingiem, wyraził przekonanie o sukcesie negocjacji.

Mam wielki szacunek dla prezydenta Xi i myślę, że wyjdziemy z tego z umową – stwierdził. Dodał, że ostateczne porozumienie w sprawie TikToka może zostać podpisane już w czwartek. Tego dnia ma odbyć się spotkanie przywódców dwóch największych gospodarek świata w kuluarach szczytu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC). Oczekuje się, że dojdzie do sfinalizowania porozumienia handlowego.

Podczas tej samej rozmowy prezydent USA nie wykluczył przedłużenia swojej azjatyckiej podróży w celu spotkania z przywódcą Korei Północnej, Kim Dzong Unem. Trump oświadczył, że „bardzo chciałby” z nim porozmawiać, sygnalizując otwartość na kolejną rundę rozmów dyplomatycznych.