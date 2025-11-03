Dramatyczne sceny rozegrały się w centrum Rzymu, gdzie podczas prac remontowych częściowo zawaliła się średniowieczna wieża Torre dei Conti. Jeden z pracowników został ciężko ranny i trafił do szpitala, dwóch kolejnych odniosło lekkie obrażenia. Zdarzenie miało miejsce zaledwie kilka kroków od słynnego Koloseum, w historycznym sercu włoskiej stolicy.

  • Podczas remontu Torre dei Conti w Rzymie doszło do zawalenia się części wieży - jeden pracownik ciężko ranny, dwóch lekko poszkodowanych.
  • Na szczęście teren był zamknięty dla turystów, co zapobiegło większej tragedii przy ruchliwej Via dei Fori Imperiali.
  • Wieża, zbudowana w 1238 roku, to ważny zabytek średniowiecznego Rzymu, obecnie mający 29 metrów wysokości po licznych zniszczeniach.
Podczas prac renowacyjnych częściowo zawaliła się Torre dei Conti - wieża, która od wieków góruje nad Via dei Fori Imperiali w Rzymie. 

Jak podała agencja ANSA, jeden z pracowników został uwięziony pod gruzami. Rzecznik straży pożarnej, Luca Cari, przekazał z kolei, że ratownicy przez dłuższy czas walczyli o wydobycie uwięzionego spod zwałów gruzu. Ostatecznie z poważnymi obrażeniami trafił on do szpitala. Dwóch innych robotników doznało lekkich urazów, odmówiło hospitalizacji.

Działo się to wszystko tuż przy ruchliwej arterii, którą codziennie przemierzają tłumy turystów. Co istotne, teren wokół wieży był zamknięty dla pieszych ze względu na prowadzone prace restauracyjne, co prawdopodobnie zapobiegło większej tragedii.

W sieci szybko pojawiły się nagrania z miejsca wypadku. Na filmach widać chmurę kurzu wydobywającą się z okien wieży i słychać przerażający huk walącego się muru.

Historia Torre dei Conti - symbol średniowiecznego Rzymu

Wieża Torre dei Conti została wybudowana w 1238 roku przez papieża Innocentego III z myślą o rodzinie Conti di Segni, z której sam pochodził. Mierząca pierwotnie około 50 metrów wysokości, stanowiła nie tylko symbol potęgi arystokratycznego rodu, ale i ważny element obronny średniowiecznego Rzymu.

Z czasem, wskutek licznych trzęsień ziemi i zniszczeń, wieża straciła niemal połowę swojej wysokości. Dziś Torre dei Conti liczy 29 metrów, ale wciąż zachwyca majestatyczną sylwetką i misterną architekturą. Zbudowana została na ruinach starożytnych budowli, najprawdopodobniej na pozostałościach Świątyni Pokoju (Templum Pacis). Przez wieki była siedzibą rodów arystokratycznych, a w XX wieku gościła w swoich murach zakon franciszkanów.

Obiekt nie był użytkowany od 2006 roku, ale władze miasta Rzym rozpoczęły czteroletni projekt renowacji, który miał zakończyć się w przyszłym roku. Celem prac była nie tylko ochrona cennego dziedzictwa architektonicznego, ale i przygotowanie wieży do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych.

Dzisiejszy wypadek rodzi jednak poważne pytania o bezpieczeństwo prac i przyszłość całego projektu. Władze miejskie zapowiedziały wszczęcie dochodzenia w sprawie przyczyn zawalenia się fragmentu wieży. Eksperci będą analizować zarówno stan techniczny zabytku, jak i procedury bezpieczeństwa stosowane podczas remontu.