W Rzymie wprowadzono nadzwyczajne środki bezpieczeństwa w związku z obchodami Świąt Bożego Narodzenia oraz obecnością kilkuset tysięcy turystów i pielgrzymów. Władze miasta i służby porządkowe są w pełnej gotowości, aby zapewnić bezpieczeństwo zarówno mieszkańcom, jak i przybyłym z całego świata wiernym.

Wzmocnione kontrole w kluczowych miejscach

Najwięcej patroli i kontroli ma miejsce na stacjach kolejowych, w metrze oraz w rejonie Watykanu i papieskich bazylik. To właśnie tam gromadzą się tłumy, które chcą zobaczyć tradycyjną szopkę i choinkę na placu Świętego Piotra.

Władze spodziewają się, że nie wszyscy chętni zmieszczą się w bazylice watykańskiej podczas pasterki w Wigilię, którą papież Leon XIV odprawi o godzinie 22:00.

W Boże Narodzenie, w południe dziesiątki tysięcy osób oczekiwane są na placu Świętego Piotra, gdzie papież wygłosi świąteczne orędzie i udzieli błogosławieństwa Urbi et Orbi.

Służby porządkowe koncentrują się również na ochronie innych ważnych obiektów sakralnych, takich jak bazylika Matki Bożej Większej, Świętego Pawła za Murami oraz Świętego Jana na Lateranie. W ostatnich dniach Roku Świętego tysiące wiernych przechodzą przez Drzwi Święte i uczestniczą w ceremoniach ich zamknięcia.





Bariery i wykrywacze metali

W całym Rzymie, zwłaszcza w pobliżu największych atrakcji turystycznych, dworca Termini, lotnisk oraz świątecznych targów, w tym słynnego na Piazza Navona, wprowadzono dodatkowe środki bezpieczeństwa.

W wielu miejscach ustawiono bariery uniemożliwiające wjazd samochodów, a kontrole prowadzone są również przy użyciu wykrywaczy metali.

Podwyższony stan czujności obowiązuje także na terenie historycznego rzymskiego getta oraz w innych newralgicznych punktach miasta. Władze apelują do mieszkańców i turystów o zachowanie ostrożności i stosowanie się do poleceń służb.



