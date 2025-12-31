Wiele państw na świecie - m.in. Tajwan, Indie i Chiny - powitało już rok 2026. Sylwester w Hongkongu był tym razem mniej huczny z powodu niedawnego tragicznego pożaru.

Powitanie Nowego Roku w Manili na Filipinach / PAP/EPA/ROLEX DELA PENA / PAP/EPA

1 stycznia nie jest dniem wolnym od pracy

O godz. 19:30 czasu środkowoeuropejskiego w Indiach zaczął się 2026 rok.

Podczas towarzyskich spotkań Indusi składają sobie życzenia z okazji Nowego Roku i wręczają drobne upominki. W miastach, szczególnie największych, jak Delhi, Bombaj, Madras i Kalkuta, organizowane są plenerowe koncerty, których gwiazdami są postaci znane z Bollywood.

Dla mieszkańców Indii 1 stycznia nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy, choć powszechnie akceptowalne są nawet znaczne spóźnienia do pracy. Indusi, obok gregoriańskiego, posługują się też kalendarzami hinduistycznym i muzułmańskim. Według solarno-lunarnego kalendarza Wikrama, najpopularniejszego wśród wyznawców hinduizmu, nowy rok zaczyna się w połowie kwietnia.

Powitanie 2026 roku w Australii. / PAP/EPA/MATT TURNER / PAP/EPA

Spośród krajów położonych w bezpośrednim sąsiedztwie Indii tylko w Sri Lance obowiązuje ta sama strefa czasowa. W Bangladeszu i Bhutanie Nowy Rok witano o pół godziny wcześniej (podobnie jak w Kirgistanie), w Nepalu - o kwadrans wcześniej, a w Pakistanie i na Malediwach - Nowy Rok zaczął się o pół godziny później niż w Indiach, podobnie jak w Kazachstanie, Tadżykistanie, Turkmenistanie, Uzbekistanie oraz środkowej Rosji, na wschód od Uralu.

Powitanie Nowego Roku w Wietnamie. / PAP/EPA/LUONG THAI LINH / PAP/EPA

Stonowany sylwester w Hong Kongu

Jeszcze wcześniej Nowy Rok witano w południowo-wschodniej Azji.

Powitanie Nowego Roku w Hong Kongu / MAY JAMES/AFP/East News / East News

Władze Hongkongu podjęły bezprecedensową decyzję o odwołaniu słynnego pokazu pirotechnicznego nad Portem Wiktorii. Zamiast hucznych eksplozji, fasady wieżowców rozświetliły się podczas pokazu świetlnego, a w dzielnicy biznesowej przy Chater Road zorganizowano stonowany koncert. Ta powściągliwość związana jest z tragicznym w skutkach listopadowym pożarem kompleksu Wang Fuk Court, który pochłonął życie co najmniej 161 osób.

Nowy Rok w Chinach

W Chinach kontynentalnych policja w wielu metropoliach, takich jak Kanton, Xi'an czy Zhengzhou, wydała prewencyjne ostrzeżenia informujące o braku oficjalnych wydarzeń plenerowych w popularnych punktach miast. Funkcjonariusze pilnowali porządku, by nie dopuścić do niekontrolowanych zgromadzeń. Jednym z wyjątków na mapie ChRL jest Wuhan, gdzie zorganizowano pokaz świateł i odliczanie przy zabytkowej Wieży Żółtego Żurawia.

Nowy Rok w Chinach / PAP/EPA/ANDRES MARTINEZ CASARES / PAP/EPA

Dla Chińczyków 1 stycznia to data głównie urzędowa i dzień wolny. Najważniejsze rodzinne święto - tzw. Święto Wiosny oznaczające wejście w nowy Rok Księżycowy, tym razem Rok Konia - nadejdzie dopiero 17 lutego.

Tajwan żegluje ku przyszłości

Zupełnie inna atmosfera panowała na Tajwanie. W stolicy impreza pod hasłem "Żeglując ku przyszłości" przyciągnęła tłumy pod wieżowiec Taipei 101. Gwiazdą wieczoru była południowokoreańska grupa KARA, a o północy niebo rozświetlił spektakularny, sześciominutowy pokaz fajerwerków. Wykorzystano w nim specjalną, niskodymną pirotechnikę sprowadzoną z Włoch, zsynchronizowaną z muzyką skomponowaną przez młodych tajwańskich artystów.

Jednocześnie rok 2026 przywitali mieszkańcy Makau, Singapuru, Malezji, Filipin, Brunei, Mongolii (oprócz skrajnie zachodnich regionów), a także Australii Zachodniej i centralnej Indonezji.