Liczba ofiar śmiertelnych pożaru w kompleksie wieżowców w Hongkongu wzrosła do 146 osób - poinformowały w niedzielę lokalne władze. W związku z tragicznym wydarzeniem, do którego doszło w środę 26 listopada, w mieście od soboty obowiązuje trzydniowa żałoba - podała agencja Reutera. Ostateczny bilans zabitych może jeszcze wzrosnąć.
Do dramatycznego pożaru doszło w środę 26 listopada ok. godz. 15:00 czasu lokalnego (godz. 8:00 polskiego czasu). Jego gaszenie trwało blisko dwie doby. W akcji ratowniczo-gaśniczej brało udział ponad 2300 strażaków, 391 wozów strażackich i 188 karetek. Podczas operacji zginął jeden strażak, a 12 zostało rannych.
Liczba ofiar śmiertelnych tej tragedii wzrosła do 146 osób - poinformowały w niedzielę lokalne władze. Poprzedni bilans mówił o 128 ofiarach śmiertelnych.
Los 150 osób wciąż pozostaje nieznany. Władze Hongkongu przekazały, że dokładne przeszukanie wszystkich budynków może potrwać trzy lub cztery tygodnie, co może spowodować wzrost ostatecznej liczby zabitych w pożarze.