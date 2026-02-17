Policjanci z Katowic, tzw. "łowcy głów", zatrzymali 58-letniego mieszkańca Chorzowa, który od kilku miesięcy ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Mężczyzna był poszukiwany listem gończym za przestępstwo seksualne wobec osoby małoletniej.

W minioną środę funkcjonariusze Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach (tzw. "łowcy głów") przeprowadzili skuteczną akcję w Jędrzychowicach na Dolnym Śląsku.

Zatrzymany został 58-letni mieszkaniec Chorzowa, poszukiwany od 24 listopada 2025 roku listem gończym za wykorzystanie seksualne małoletniego.

Ucieczka za granicę i zatrzymanie na stacji

Mężczyzna przez pewien czas ukrywał się na terenie Niemiec, próbując uniknąć odpowiedzialności karnej. Funkcjonariusze ustalili jednak, że w lutym 2026 roku będzie przebywał w rejonie wsi Jędrzychowice.

Do zatrzymania doszło na parkingu przy jednej ze stacji benzynowych. "Łowcy głów" z katowickiej komendy wojewódzkiej zaskoczyli poszukiwanego, który nie stawiał oporu podczas zatrzymania.

Zatrzymany 58-latek został doprowadzony do zakładu karnego, gdzie pozostanie do dyspozycji sądu.

Kim są "łowcy głów"

"Łowcy głów" to specjalna grupa policjantów, którzy specjalizują się w lokalizowaniu i zatrzymywaniu osób poszukiwanych za najcięższe przestępstwa.

Ich działania często mają charakter międzynarodowy i wymagają ścisłej współpracy z innymi służbami.