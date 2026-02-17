Policjanci z Katowic, tzw. "łowcy głów", zatrzymali 58-letniego mieszkańca Chorzowa, który od kilku miesięcy ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Mężczyzna był poszukiwany listem gończym za przestępstwo seksualne wobec osoby małoletniej.
W minioną środę funkcjonariusze Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach (tzw. "łowcy głów") przeprowadzili skuteczną akcję w Jędrzychowicach na Dolnym Śląsku.
Zatrzymany został 58-letni mieszkaniec Chorzowa, poszukiwany od 24 listopada 2025 roku listem gończym za wykorzystanie seksualne małoletniego.
Mężczyzna przez pewien czas ukrywał się na terenie Niemiec, próbując uniknąć odpowiedzialności karnej. Funkcjonariusze ustalili jednak, że w lutym 2026 roku będzie przebywał w rejonie wsi Jędrzychowice.
Do zatrzymania doszło na parkingu przy jednej ze stacji benzynowych. "Łowcy głów" z katowickiej komendy wojewódzkiej zaskoczyli poszukiwanego, który nie stawiał oporu podczas zatrzymania.
Zatrzymany 58-latek został doprowadzony do zakładu karnego, gdzie pozostanie do dyspozycji sądu.
"Łowcy głów" to specjalna grupa policjantów, którzy specjalizują się w lokalizowaniu i zatrzymywaniu osób poszukiwanych za najcięższe przestępstwa.
Ich działania często mają charakter międzynarodowy i wymagają ścisłej współpracy z innymi służbami.