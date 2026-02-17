We Włocławku trwa usuwanie awarii sieci ciepłowniczej. Bez ogrzewania jest ponad połowa miasta.

Urząd Miasta Włocławka poinformował, że przyczyną awarii jest pękniecie rury o średnicy 600 mm.

Awaria dotyczy trzech dzielnic, czyli ok. 50 tys. osób, a obszarowo ok. 60 proc. miasta. Uszkodzona została główna rura, do tego w bardzo niefortunnej lokalizacji, bo ok. 300-400 m od miejskiej ciepłowni. Można powiedzieć, że to usterka na autostradzie dostarczającej ciepło do miasta - powiedział PAP prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki.



Dziura jest zidentyfikowana. Są już odlewane elementy pozwalające na uszczelnienie ciepłociągu. Mam informację, że powinniśmy uporać się z awarią do około północy. Jak uszczelnimy ciepłociąg, to będziemy musieli napełnić system wodą, potem odpalić kotły i około północy chcemy podawać już normalnie ciepło - wyjaśnił włodarz Włocławka.

W związku z awarią zajęcia w żłobkach, przedszkolach i szkołach na terenie części Włocławka zostały dziś odwołane.

"Używaj elektrycznych grzejników, farelek lub termoforów, pamiętając o zasadach bezpieczeństwa pożarowego. Nie używaj kuchenek gazowych, piekarników ani grilli do ogrzewania mieszkań. Gotowanie w ramach normalnego użycia kuchenki gazowej jest dopuszczalne, ale nie jako źródło ogrzewania pomieszczeń" - poinstruował mieszkańców dotkniętych awarią urząd miasta.