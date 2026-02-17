Magda Linette pokonała rozstawioną z numerem ósmym Rosjankę Jekaterinę Aleksandrową 6:2, 4:6, 6:1 w turnieju WTA 1000 w Dubaju. O ćwierćfinał Polka powalczy z Dunką Clarą Tauson.

Magda Linette / TOLGA AKMEN / PAP/EPA

Magda Linette awansowała do trzeciej rundy turnieju WTA 1000 w Dubaju.

Polka pokonała rozstawioną z numerem ósmym Jekaterinę Aleksandrową 6:2, 4:6, 6:1.

W walce o ćwierćfinał Linette zmierzy się z Dunką Clarą Tauson.

To drugie trzysetowe zwycięstwo 34-letniej Poznanianki w tej imprezie, gdyż na otwarcie wygrała z Nowozelandką Lulu Sun 4:6, 6:4, 6:1.

Choć Aleksandrowa jest dużo wyżej notowana, to Linette poprawiła bilans bezpośrednich potyczek na 5-2.

Z imprezą pożegnała się już Magdalena Fręch, która w pierwszej rundzie przegrała z Amerykanką Peyton Stearns 4:6, 2:6.

Wiceliderka światowego rankingu Iga Świątek zrezygnowała z udziału w tym turnieju.

Pula nagród w Dubaju wynosi 4,1 mln dolarów.